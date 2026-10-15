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Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

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Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
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Fenerbahçe'de İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun İstanbul'daki son antrenmanın tamamında takımla çalışıp İngiltere'ye gittiği ancak İspanyol oyuncunun maç gününde sakatlığı bahane edilerek kadroya dahil edilmediği öne sürüldü. İddialara göre, Asensio kendisinin ilk 11'de forma giymeyeceğini öğrendiği anda müsabakaya çıkmak istemedi.

  • Marco Asensio, Fenerbahçe'nin İstanbul'daki son antrenmanının tamamına takımla birlikte katıldı ve maç kafilesiyle İngiltere'ye gitti.
  • Asensio'nun ilk 11'de yer almayacağını öğrenmesinin ardından sakatlığını gerekçe göstererek maç kadrosuna dahil edilmediği iddia edildi.
  • Asensio bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe’de İspanyol yıldız Marco Asensio hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İspanyol oyuncunun, sakatlık gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasının ardında çok farklı bir krizin yattığı öne sürüldü.

ANTRENMANDA SORUN YOKTU, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Asensio, Fenerbahçe’nin İstanbul’daki son antrenmanının tamamında takımla birlikte sorunsuz bir şekilde çalıştı. Herhangi bir sağlık problemi gözlemlenmeyen tecrübeli futbolcu, maç kafilesiyle birlikte İngiltere seyahatinde de yer aldı.

YEDEK KALACAĞINI ÖĞRENİNCE İPLER KOPTU

Krizin ise maça saatler kala patlak verdiği iddia edildi. Teknik heyetin belirlediği kadroda ilk 11'de yer almayacağını ve yedek kulübesinde başlayacağını öğrenen Asensio’nun bu karara büyük tepki gösterdiği belirtildi. İddialara göre İspanyol yıldız, yedek kaldığını anladığı an sakatlığını bahane ederek müsabakada forma giymek istemediğini iletti ve maç kadrosuna dahil edilmedi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Asensio, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Hacı İsmail herkesi memnun edemiyor sözü dinlenen hoca gelmeli koca Fenerbahçe trip çekemez

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Haber YorumlarıMehmet Yüksel:

Fenerbahçe vizyonsuz bir teknik direktörün elinde oyuncak oluyor İsmail’i gördük dün döküldü hata üstüne ata öyle bir adamın yedek

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