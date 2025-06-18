İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i 'hürremşehr' füzeleri ile vurdular

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların altıncı gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. Çatışmalar şiddetlenirken, İran savaşta bir ilk yaptı.

İRAN, İSRAİL'İ İLK KEZ "HÜRREMŞEHR" İLE VURDU

İran İsrail'i ilk kez Hürremşehr füzeleri ile vurdu. İran'ın en önemli silahlarından birisi kabul edilen, "canavar füze" olarak tanımlanan hipersonik balistik füzeler, Tel Aviv'e düştü. Tel Aviv'de sirenler çaldı, halka sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL, TAHRAN'DA FÜZE ÜRETİM TESİSİNİ BOMBALADI

İsrail'in de saldırıları sürüyor. İsrail Ordusu Sözcüsü: Tahran'a odaklanıyoruz ve nükleer silah sahaları ile yakınlarındaki çeşitli tesisleri hedef alıyoruz. İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın Hizbullah'a tedarik sağlamak için kullandığı Tahran yakınlarındaki bir İran tanksavar füzesi üretim tesisini bombaladı." açıklamasını yaptı.

5 AYRI NOKTADA DUMANLAR YÜKSELİYOR

Tahran'ın doğusunda yeni patlama sesleri duyuldu. AFP muhabiri, Tahran'ın doğu ve güneydoğu semalarında en az beş ayrı noktada yoğun duman yükseldiğini aktardı. İsrail Ordusu (IDF) ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran askeri hedeflerine yönelik bir hava saldırı dalgası gerçekleştirdiğini duyurdu.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK İDDİA

İsrail basınında çıkan haberlere göre; Tahran'da vurulan yerler arasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sığındığı bölgenin de olduğu öne sürüldü. Saldırılar sürerken İsrail, "İran'ın iç güvenlik karargahını imha ettik" açıklamasında bulundu.

İRAN: HAYFA'YI BOŞALTIN

İsrail'in saldırısı ardından İran tekrar misilleme başlattı. İran, "Hayfa'yı boşaltın" çağrısında bulundu.

İRAN, İSRAİL'İ VURDU

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu. Tel Aviv'de sirenler çalıyor.

HAMANEY YERALTI SIĞINAĞINDA

İran İnternational'a göre; İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının başlamasının hemen ardından Ali Hamaney'in başkent Tahran'ın kuzeydoğusunda yer alan Lavizan'daki bir yeraltı sığınağına götürüldü.

"İSRAİL BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Tüm dünya bölgedeki savaşı yakından takip ederken Hamaney'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "İsrail büyük bir hata yaptı ve cezalandırılacak" diyen Hamaney,İsrail'in "aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına" övgüde bulundu.

"BU MİLLET TESLİM OLMAYACAKTIR"

İran'ın "dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını" dile getiren Hamaney, "Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret ederek, şunları kaydetti: "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

"HAMANEY'İN YERİNİ BİLİYORUZ"

Öte yandan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullandı. Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullandı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.