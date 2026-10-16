Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 2026 Seoul Race yarı maratonunda trajik bir olay yaşandı. Koşu dünyasında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 25 yaşındaki Yoo Ji-won, 21,1 kilometrelik parkurun 20,6'ncı kilometresinde aniden yere yığıldı. Bitiş çizgisine yalnızca 500 metre kala bilincini kaybeden genç sporcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Organizasyon komitesinin açıklamasına göre Yoo Ji-won, pazar günü saat 08.49'da Seul'ün merkezindeki Jonggak metro istasyonu yakınlarında fenalaştı.

Yarış görevlilerinin hareketsiz halde bulduğu genç sporcu için acil sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılmadan önce kalp masajı yapılan Yoo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yoo Ji-won'un kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Yarış yetkililerinden biri, genç sporcunun kendisini fazla zorlamış olabileceğini belirtse de bu ihtimal doğrulanmadı. Organizasyon komitesi, yaşanan olayın ayrıntılı şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

HEM BİLİM İNSANI HEM BAŞARILI BİR KOŞUCUYDU

2001 doğumlu Yoo Ji-won, Güney Kore'nin önde gelen eğitim kurumlarından KAIST'te yapay zeka alanında kullanılan yarı iletkenler üzerine yüksek lisans yapıyordu.