İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de pek çok noktayı kamikaze İHA'lar ve füzeler vurdu.

İRAN, TEL AVİV'İ VURDU

İran, İsrail'in merkezi bölgelerini hedef alan yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Siren seslerinin çaldığı şehre önce kamikaze İHA'lar düştü, ardından balistik füzelerin hedefi oldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DUBAİ'DE ABD KONSOLOSLUĞUNA SALDIRI

Dubai'deki ABD konsolosluğu yakınlarında bir dron saldırısı sonucu yangın çıktı. Yangın söndürülürken, yaralı olmadığı açıklandı.

TRUMP: HÜRMÜZ'Ü KORUYACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'yla ilgili yaptığı açıklamada, Gerekirse Amerika Birleşik Devletleri donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'nı geçen tankerlere eşlik etmeye başlayacaktır" dedi.

HAMANEY'İN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İran medyası, hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed kentinde toprağa verileceğini açıkladı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.

TRUMP: İRAN'DAN ÖNCE HAREKETE GEÇTİM

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesi öncesi Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İran'ın ilk saldırıyı yapacağını düşündüm, harekete geçtim. Saldırmasaydık bize saldırırlardı. İran olaylarla hiçbir ilgili olmayan ülkelere saldırıyor. Sadece sivil yerleşkeleri vuruyorlar. İran'ın bir hava savunma sistemi kalmad.

En kötü olasılık İran'da daha kötü birilerinin yönetime gelmesi. İran'ın liderliği için aklımızdaki isimlerin çoğu öldü. Devrik İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi düşündüğümüz isimler arasında değil. İran'ın liderliği için ülke içinden bir ismi tercih ederiz." Trump, İran konusunda İspanya'nın korkunç davrandığını ve onlarla tüm ticareti keseceğini söyledi. İngiltere'den de memnun olmadığını belirtti.

