Tartışma yaratan fotoğraf

Sosyal medya platformları, son günlerin en ilginç ve üzerinde en çok konuşulan aşk paylaşımlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bir kadının, erkek arkadaşıyla olan fotoğraflarını kişisel hesabından paylaşmasıyla başlayan süreç, kısa sürede küresel bir "yapay zeka" tartışmasına dönüştü.

"BENİM KADAR SEVENİ ASLA"

Genç kadının, sevgilisiyle çekildiği kareleri paylaşırken altına düştüğü, "Benden daha güzelini de bulabilir, benden daha komiğini de ama benim kadar seveni asla" notu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, kullanıcıları ikiye böldü.

"BU FOTOĞRAFLAR GERÇEK OLAMAZ"

Paylaşılan fotoğraflarda çiftin arasındaki görsel uyumsuzluk ve tezatlık, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir şüphe uyandırdı. Takipçilerin ve platform sakinlerinin bir kesimi, görsellerin günümüzün gelişmiş yapay zeka teknolojileriyle (AI) üretilmiş kurgusal illüstrasyonlar olduğunu ileri sürdü. Çiftin yan yana gelişini "gerçek dışı" bulan yüzlerce kullanıcı, fotoğrafların dijital bir manipülasyon ürünü olduğunu iddia etti.

DOĞRULAMA ORGANI GROK TARTIŞMALARI BİTİRDİ

Fotoğrafların gerçekliği üzerine dönen tartışmalar çığ gibi büyürken, dijital dünyanın güvenilir doğrulama organlarından biri olan Grok devreye girdi. Görseller üzerinde yapılan teknik incelemelerin ve veri analizlerinin ardından resmi bir açıklama yapan Grok, iddiaların asılsız olduğunu belirterek fotoğrafların tamamen gerçek olduğunu ilan etti.