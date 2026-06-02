Eşini odunla döverek öldürdü

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin, eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, kamyoneti terk edilmiş halde bulundu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kişi bugün eşini odunla döverek öldürdü.

Olay saat 14.15 sıralarında ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı. Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arzu Pekin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
