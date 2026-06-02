16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 16 yıl aradan sonra ilk kez CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Sav, mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki göstererek, seçilmiş organların yargı kararıyla görevden uzaklaştırılmasını kabul etmediğini söyledi.

16 YIL SONRA CHP GRUP TOPLANTISINDA

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan liderlik tartışmaları sürerken, partinin eski Genel Sekreteri Önder Sav dikkat çeken bir adım attı.

Sav, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısı öncesinde Meclis'e gelerek 16 yıl sonra ilk kez grup toplantısına katıldı. Bu ziyaretinin siyasi bir anlam taşıdığını belirten Sav, CHP'nin kriz ortamına sürüklenmek istendiğini savundu.

"SEÇİLMİŞ ORGANLARIN GÖREVDEN ALINMASINI İÇİME SİNDİREMEM"

Uzun yıllar CHP'de çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Sav, kurultaylardan çıkan seçilmiş organların tartışmalı bir yargı kararıyla görevden uzaklaştırılmasını kabul etmediğini söyledi.

Hukukçu kimliğine de vurgu yapan Sav, CHP gibi köklü bir partinin hukuka aykırı olduğunu düşündüğü bir karar temelinde yönetilemeyeceğini ifade etti.

"PARTİ TABANININ GÖNLÜNÜ ALAMAYAN YÖNETİM BAŞARILI OLAMAZ"

Sav, CHP tabanının ve seçmenin desteğini alamayan bir yönetimin partiyi sağlıklı şekilde yönetemeyeceğini belirtti.

Ankara'da gerçekleştirilen bayramlaşma mitingini örnek gösteren Sav, son gelişmelerin parti tabanının tavrını açık şekilde ortaya koyduğunu savundu.

KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Önder Sav'ın en dikkat çeken açıklaması ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri oldu. Sav, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Bir yerde bir gücü arkanıza alarak oturabilirsiniz. Tarih haksız güçlülerle, haklı hukuka inananların mücadelesi sergilenerek gelir. Başarıya ulaşanlar daima haklı insanlardır. Haksız güçlülerin tarihte başarı sağladıkları görülmemiştir."

"ELBET BİR GÜN SEÇİLEN YÖNETİM GÖREVE GELECEK"

CHP'deki tartışmaların sonunda parti üyelerinin ve delegelerin iradesinin galip geleceğini savunan Sav, partililere seslenerek umutsuzluğa kapılmamaları çağrısında bulundu.

Sav, CHP'nin geleceğine yine üyelerin ve delegelerin karar vereceğini belirterek, "Elbet bir gün kendilerinin seçtikleri yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecektir" dedi.

