Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
Mutlak butlan kararı ile genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi belli oldu. Parti sözcüsü olması beklenen Berhan Şimşek, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.
- Mahkeme, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada mutlak butlan kararı verdi; karar sonucu Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine döndü, Özgür Özel tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
- Berhan Şimşek, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı; Şimşek daha önce partiden ihraç edilmişti.
- Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesinde 18 genel başkan yardımcısı yer aldı.
CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönerken açıklanırken Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise bayram sonundan genel merkeze gelerek resmen göreve başladı.
PARTİ SÖZCÜSÜ BERHAN ŞİMŞEK OLACAK
Kılıçdaroğlu’nun, partiyi genel seçime ve yeni döneme taşıyacak olan kurmay kadrosu ilan edildi.
Parti sözcülüğü için adı geçen Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.
PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Şimşek, geçtiğimiz yıl Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın ardından Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile partiden ihraç edilmişti.
Daha sonra CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Şimşek, parti yönetimine karşı sert ifadeler kullanmıştı.
"BURASI ARTIK İMAMOĞLU HOLDİNG"
CHP'nin DNA'sının bozulduğunu ifade eden Şimşek, "Burası artık İmamoğlu Holding. Patronu Silivri'de. CEO'su Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor.
Çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor. Belirleyici Ekrem İmamoğlu." ifadelerini kullanmıştı.
BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?
1999’da CHP 10. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi seçilen Şimşek, dokuz dönem PM ve MYK üyeliğiyle partide etkili bir konuma yükseldi. 2002-2007 yıllarında 22. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görev yaptı, Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı’nı üstlendi. 2010-2011’de CHP İstanbul İl Başkanı olarak hizmet verdi; ancak son dönemde Özgür Özel ile yaşadığı gerilimler ve Gürsel Tekin’le ortak basın toplantısı planı, parti içinde disiplin sürecini tetikledi.
CHP'NİN YENİ MYK LİSTESİ
- KEMAL KILIÇDAROĞLU - GENEL BAŞKAN
- RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU - GENEL SEKRETER
- ORHAN SARIBAL - YURTİÇİ ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- BÜLENT KUŞOĞLU - İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI / SAYMAN
- MÜSLİM SARI - PARTİ SÖZCÜSÜ VE YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- SEMRA DİNÇER - YURTDIŞI ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- DENİZ DEMİR - MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- PROF. DR. ALİ RIZA ERBAY - SAĞLIK POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- CEMAL CANPOLAT - İŞVEREN SENDİKALARI VE İŞ DÜNYASINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- NECDET SARAÇ - SOSYAL POLİTİKALARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- YILDIRIM KAYA - EĞİTİM POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- HASAN EFE UYAR - GENÇLİK POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- BERHAN ŞİMŞEK - KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- DEVRİM BARIŞ ÇELİK - BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- AHMET HAKAN UYANIK - ARGE VE ÜRETİM POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- NEVAF BİLEK - BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- ADNAN DEMİRCİ - İŞÇİ SENDİKALARI VE STK'LARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- TAHSİN TARHAN - SANAYİ VE TİCARET POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ - İNSAN HAKLARI VE AİLEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI