Haberler

Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer beldesi ile 362 mahallede belediye başkanı, meclis üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimlere 27 siyasi parti katılacak.

Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidilecek.

Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Seçimlerde oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanacak.

Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak.

Birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralanacak:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmiş, seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 21 Nisan'daki kura ile belirlenmişti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor