Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Bakan Çiftçi, Bahçeli'ye nazik kabulü için teşekkür eden bir paylaşım yaptı.
GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ
Meclis'te gerçekleşen görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü öğrenildi. Görüşmenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"ÜLKEMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR"
Bakan Çiftçi paylaşımında, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.
Çiftçi açıklamasında, "Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum" dedi.