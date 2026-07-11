Instagram, Hindistan'da çocuk istismarı reklamları yayınlıyor

Uyarı: Bu yazıda istismara dair ayrıntılar bulunuyor.

BBC Eye'ın yaptığı bir araştırmaya göre, Instagram Hindistan'da çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri tanıtan ücretli reklamlar yayınlıyordu.

BBC Dünya Servisi'nin gördüğü reklamlarda "tecavüz videosu" ve "çocuk videosu" gibi terimler kullanılıyor ve kullanıcılar Telegram mesajlaşma uygulamasındaki kanallara yönlendiriliyor.

Burada da kullanıcılar bu materyalleri 99 rupi (yaklaşık 1 dolar) gibi düşük bir fiyata satın alabiliyor.

Üst düzey bir yetkilinin belirttiğine göre, bu soruşturma yayınlandıktan sonra Hindistan hükümeti, Instagram'ın ana şirketi Meta'ya reklamları derhal devre dışı bırakma talimatı verdi ve platformda bunlara nasıl izin verildiğine dair bir hafta içinde açıklama istedi.

Instagram'daki reklamlar, öncelikle denetleme teknolojisi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanıyor.

BBC, reklamlardan birini Instagram'a bildirdiğinde, sosyal medya platformu 24 saat sonra gönderinin "topluluk kurallarını" ihlal etmediğini söyleyerek yanıt verdi.

Daha sonra BBC, Meta'dan yorum istediğinde, şirket zaten birkaç reklamı devre dışı bıraktığını ve bunları yayınlayan hesapları askıya aldığını söyledi.

Şirket, BBC'nin bulgularına yanıt olarak ek reklamları kaldırdığını, daha fazla sayıda hesabı devre dışı bıraktığını ve politikalarını ihlal eden diğer içeriklerin URL'lerini engellediğini belirtti.

Telegram, 2026 yılında çocuk cinsel istismarı materyaliyle ilgili 274 binden fazla grup ve kanalı kaldırdığını açıkladı.

BBC, platformun kullanıcılar bu tür içerikleri aramamış olsalar bile cinsel içerikli paylaşımlar gösterdiğini fark ettikten sonra Instagram'da takma isimli bir hesap açtı.

Reklamlarda, Hindistan'daki yemekler, hava durumu ve günlük yaşam hakkında paylaşımlar yapan, açık giysiler giyen ve paylaşımlarında cinsel imalar kullanan kadınlarn hesapları da vardı.

Hindistan'da açılan yeni takma adlı hesapla, platformdaki cinsel içerikli paylaşımları araştırmak amacıyla bu kadınları ve benzer özelliklere sahip diğer 10 kişiyi takip etmeye başladık.

Bir haftadan kısa bir süre içinde Instagram, video görüşmesi teklif eden kadınların yer aldığı ve açıkça çıplak çiftlerin cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin bulunduğu reklamları ana sayfada göstermeye başladı.

Birkaç gün sonra, çocukların yetişkinlerle cinsel içerikli konumlarda yer aldığı ve Telegram kanallarına yönlendiren bağlantılar bulunan reklamlar gösterdi.

Toplamda, çocuk cinsel istismarını teşvik eden yaklaşık 30 farklı reklam ortaya çıktı, ancak bunlardan bazıları birden fazla hesap tarafından paylaşıldı.

Takma adla açılan hesapta ayrıca yetişkinlere yönelik pornografik içerikli yaklaşık 20 reklam da gösterildi.

Hindistan'da hem çocuk cinsel istismarı materyali hem de yetişkin pornografisi dağıtımı suç teşkil ederken, Meta'nın politikası reklamlarda yetişkin çıplaklığı, cinsel organlar veya çocukları cinsel olarak istismar eden veya tehlikeye atan içeriklerin bulunmamasını gerektiriyor.

BBC, tüm reklamları ve Telegram kanallarını Hint yetkililerine bildirdi.

Reklamlardan birinde, her ikisi de yaklaşık 12 yaşında görünen bir erkek ve bir kız çocuğunun cinsel ilişkiye girdikleri gösteriliyordu.

Bir diğerinde ise bir adamın bir kız çocuğunun koluna sarılmış olduğu görülüyordu ve adamın 52, kızın ise 12 yaşında olduğu yazıyordu.

"Daha fazlasını izlemek için tıklayın" ibaresi yer alıyordu ve bir Telegram kanalına bağlantı veriyordu.

BBC, Instagram'da çok küçük bir kız çocuğunun gözyaşları içinde gösterildiği ve cinsel saldırıya uğradığını belirten ifadelerin yer aldığı bir reklamı haberleştirdi.

Ancak 24 saat sonra Instagram, reklamı kaldırmadığını çünkü "inceleme ekibimizin reklam verenin reklamının topluluk standartlarımıza aykırı olmadığına karar verdiğini" belirterek yanıt verdi.

Meta daha sonra BBC'ye "hiçbir sistem mükemmel değil ve inceleme sürecimiz tüm politika ihlallerini tespit edemeyebilir" dedi.

Meta'dan yapılan açıklamada, "Reklamlar yayınlandıktan sonra da proaktif tespit teknolojisini çalıştırmaya devam ediyoruz ve kurallarımızı ihlal ettiğini düşünen herkes bize bir reklamı bildirebilir" denildi.

Açıklamada, çocuk istismarı vakalarının farkına varıldığında, yasalara uygun olarak Ulusal Kayıp ve İstismar Edilen Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) bildirimde bulunulduğu belirtildi. Çocukların çevrimiçi cinsel istismarına ilişkin merkezi bildirimler buraya yapılıyor.

Çocuk cinsel istismarı videoları satan iki kanalı Telegram'a bildirdik.

Bunlardan biri hızla kaldırıldı ve yerine "Bu grup Telegram'ın Hizmet Şartlarını ihlal ettiği için görüntülenemez" mesajı konuldu. Diğeri ise iki haftadan fazla bir süre boyunca satış için yeni videolar yüklemeye devam etti, ardından o da kaldırıldı.

Daha önce platformun suç içerikli paylaşımları engellemek için yeterince çaba göstermediği öne sürülüyordu.

Dubai merkezli şirket, NCMEC üyesi değil. Şirket, bu tür materyalleri bulmak, raporlamak ve kaldırmak için çoğu çevrimiçi platformla birlikte çalışan Internet Watch Foundation'a (İnternet İzleme Vakfı) 2024'ün sonlarında katıldı.

Telegram, BBC'ye yaptığı açıklamada, uygulamadan çocuk cinsel istismarı materyallerini kaldırmak için hem otomatik hem de insan denetimi kullandığını ve bunun sonucunda "platformundan bu materyallerin kamuya yayılmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını" belirtti.

Reklamlar Meta için önemli bir gelir kaynağı.

Ocak ayında, 2025'te sona eren mali yılda 200 milyar dolarlık gelirinin neredeyse %98'inin reklamlardan geldiğini bildirdi. Analistlere göre Instagram'ın gelirinin %90'ından fazlasını reklamlardan geliyor.

Meta, standart gönderilerin yayınlanana kadar genellikle Meta'nın teknolojisi tarafından kontrol edilmediğini, ancak platformlarında yayınlanmasına izin verilmeden önce her reklamın incelendiğini belirtiyor.

İnceleme sistemi öncelikle otomatik teknolojiye dayanıyor ve görselleri, videoları, metinleri ve sesleri, ayrıca reklamın kimleri hedeflediğini ve bağlantıların nereye yönlendirdiğini kontrol etmek üzere tasarlandı.

Bu yazılım daha sonra reklamları reddediyor veya onaylıyor ve emin olunmayan durumlarda ise insan incelemesi için ilgili birimlere iletiyor.

Meta, mart ayında insan moderatörlere olan bağımlılığını azaltacağını ve yapay zeka kullanımını artıracağını duyurarak, "uzmanlar yapay zeka sistemlerimizi tasarlayacak, eğitecek, denetleyecek ve değerlendirecek" diye ekledi.

BBC, gördüğümüz reklamları Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin emekli yargıcı Madan Lokur'a anlattı ve Lokur, Instagram'ın "suç faaliyetine katılarak para kazandığından" endişe duyduğunu belirtti.

"Bu, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin re'sen harekete geçmesini (bir mahkemenin başkası tarafından dava açılmasını beklemeden yasal işlemleri başlatması) ve hükümeti herhangi bir sosyal medya platformuna karşı harekete geçirmesini gerektirecek kadar ciddi bir mesele" diyor.

Yargıç Lokur, Hindistan yasalarının sosyal medya şirketlerini kullanıcılar tarafından yüklenen içeriklerden sorumlu tutulmaktan korumasına rağmen, "platformun sorumluluğundan kaçamayacağını" da sözlerine ekledi.

Facebook'un (2021'de Meta olarak isim değiştirene kadar böyle biliniyordu) eski başkan yardımcısı, BBC'nin bulgularından "dehşete düştüğünü ancak şaşırmadığını" söyledi.

2009-2020 arasında şirkette çalışan ve reklam ve pazarlama işinin geliştirilmesine yardımcı olan Brian Boland, "kullanıcıları hiçbir yerde umursamadıklarına" inandığı için ayrıldığını söyledi.

Instagram'ın algoritmasının, kullanıcılara "daha uç noktada, daha cezbedici şeyler" göstererek platformda kalmalarını sağlamak üzere tasarlandığını belirtti.

"Bu, 'insanları pedofil yapalım' diyen bir algoritma gibi değil, ancak sorumlu bir şekilde yönlendirilmediği ve kontrol edilmediği için ve sadece gelir ve tıklama hedeflerinin peşinde koşulduğu için insanlar bu sistemleri gerçekten ve agresif bir şekilde korumazlarsa bu sonuçlar ortaya çıkacaktır."

Boland, 2009 ile 2010 arasında kullanıcıları dolandıran reklamları kaldırmak için bir projeye öncülük ettiğini ve bunun da "o dönemde kullanıcı güvenliği ve kullanıcı deneyimi adına şirketin gelirinin büyük bir kısmını ortadan kaldırmasına izin verildiği" anlamına geldiğini söyledi.

"Bence üzücü ve trajik olan şey, zamanla gelir ve kullanıcı deneyimi arasındaki denge meselesinin konuşmanın daha temel bir parçası haline gelmesi."

Instagram hesabını 2025'te sildiğini söyleyen Boland, "İnsanlar topluca 'Ben gidiyorum, bitti, unutun gitsin' demeye başlasaydı, şirket bunu dikkate alırdı" diye ekledi.

Meta, BBC'ye gönderdiği bir açıklamada "Çocuk istismarı korkunç bir suçtur ve Meta, uygulamalarımızda bununla mücadele etmek için agresif bir şekilde çalışmaktadır" dedi.

Açıklamada, Meta'nın bilerek ve kasten çocuk içerikli reklamları, bu tür materyallere ilgi duyan kullanıcılara hedeflediği yönündeki iddianın "kesinlikle yanlış" olduğu belirtildi.

Şirket, geliri güvenliğin önüne koyduğu iddialarını reddetti ve 2025'te "potansiyel olarak şüpheli davranış belirtileri gösteren" dört milyondan fazla hesabı otomatik olarak devre dışı bıraktığını söyledi.

Meta ayrıca "Suçlular tespit edilmekten kaçınmaya çalışırken, uzman ekiplerimiz savunmalarımızı sürekli olarak geliştirmek, yeni teknolojiler geliştirmek, ihlal eden web sitelerine bağlantıları engellemek ve diğer şirketlerin de harekete geçebilmesi için istihbarat paylaşmak üzere çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Boland, bu yılın başlarında ABD'nin New Mexico eyaletinde görülen bir davada Meta aleyhine ifade verdi. Davada Meta, platformlarının çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyordu.

Mahkeme, Meta şirketinin New Mexico'ya 375 milyon dolar ödemesine karar verdi. O dönemde şirketin bir sözcüsü, karara katılmadıklarını ve temyize başvurmayı planladıklarını söylemişti.

ABD merkezli sosyal medya şirketlerinin, platformlarında yer alan çocuk cinsel istismarı içerikli materyalleri NCMEC Siber İhbar Hattı'na bildirmeleri zorunlu.

İhbar hattı daha sonra bilgiyi olayın meydana geldiğine inanılan ülkedeki ilgili kolluk kuvvetlerine aktarıyor.

2025 yılında Hindistan, 1,9 milyon ihbarla, 2 milyon rapor bildiren ABD'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Hindistan'ın önde gelen siber polis memurlarından ve Telangana eyaletindeki Siber Güvenlik Bürosu direktörü Shikha Goel, Meta'ya ait Instagram ve Facebook'tan en çok sayıda ihbar geldiğini söylüyor.

"Ama bu en büyük oldukları anlamına gelmiyor" diyor.

"Çocuk cinsel istismarı materyallerini takip etmek için iyi bir algoritmaları varsa, elbette daha fazla ihbar üretilecektir."

Mumbai merkezli Rati Vakfı adlı sivil toplum kuruluşu da çocuk cinsel istismarı materyalleriyle ilgili aldığı ihbarların büyük çoğunluğunun Meta platformlarından geldiğini belirtti.

Zararlı içeriklerin kaldırılmasına yardımcı olmak için sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapıyorlar ama kurucu ortak ve direktör Siddharth Pillai, "Suçlular, Instagram'dan Telegram'a sorunsuz geçişi kullanarak denetleme çabalarımızdan kaçıyor ve kaldırılmasına yardımcı olduğumuz içerikleri tekrar tekrar yüklüyor" diyor.

Uzmanlar, Hindistan'daki çocuk cinsel istismarı materyallerinin genellikle insan kaçakçıları gibi suç grupları tarafından üretildiğini, ancak bazen aile ve toplum üyelerinin de sorumlu olabileceğini söylüyor.

Hindistan'da çocuklara yönelik şiddeti önlemek için çalışan 250'den fazla kuruluştan biri olan Çocuklar İçin Adalet Hakları'nın kurucusu Bhuwan Ribhu, bu suçun yeterince ihbar edilmediğini ve polisin hala bununla mücadele etmek için teknik beceri geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Ribhu bunun başarıyla yapılabilmesi için uluslararası işbirliğinin ve sınır ötesi istihbarat paylaşımının hayati önem taşıdığını söyledi.

"Organize suçun uzantılarını bulmak için, talep ve arz zincirinin tamamının izlenmesi gerekiyor."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .