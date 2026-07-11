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Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Haber Videosunu İzle
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
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Gaziantep'te I.Y. isimli bir anne, 3 çocuğunun babası olan 16 yıllık eşi tarafından şiddet gördüğünü belirterek yardım istedi. Paylaştığı videoda yetkililere seslenen mağdur kadının gözünün morardığı görülüyor. Mağdur anne, "Ben ölünce kimse benim hakkımı savunmasın. Ben yaşıyorken benim hakkımı savunun. Ben yaşıyorken adalet istiyorum" dedi.

  • Gaziantep'te 3 çocuk annesi I.Y., 16 yıllık eşinden şiddet gördüğünü ve hayatından endişe ettiğini belirterek yardım çağrısı yaptı.
  • I.Y., eşinin kendisini öldürmesinden korktuğunu ve 'Ben yaşıyorken adalet istiyorum' dedi.
  • I.Y., 15 yaşında evlendiğini, 16 yıldır psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü, boşanma davası açtığını ancak eşinin vaatlerle geri döndürdüğünü anlattı.

Gaziantep'te 3 çocuk annesi I.Y., sosyal medyadan paylaştığı videoda 16 yıllık eşinden şiddet gördüğünü ve hayatından endişe ettiğini belirterek, yardım çağrısında bulundu.

"BENİ BU HALE GETİREN ADAM..."

Mağdur kadının paylaştığı videoda bir gözünün morardığı görülürken, "Beni bu hale getiren adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor" dedi.

Yaşadığı şiddeti anlatırken sesi titreyen 3 çocuk annesi I.Y., eşinin kendisini öldürmesinden endişe ettiğini de korku dolu bakışlar içinde anlattı.

Yetkililere ve kamuoyuna seslenen genç kadın, yardım çığlığının duyulmasını ve gerekenin yapılmasını istedi. 

"BEN YAŞIYORKEN ADALET İSTİYORUM"

Mağdur kadın, "Bu vasiyetimdir. Ben ölünce kimse benim hakkımı savunmasın. Ben yaşıyorken benim hakkımı savunun. Ben öldükten sonra istemiyorum. Ben yaşıyorken adalet istiyorum. Beni bu hale getiren adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Devletimizden yardım istiyorum. Allah rızası için" ifadelerini kullandı.

3 çocuğu olduğunu söyleyen genç anne, eşinin denetimli serbestliği olduğunu ve dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezdiğini belirterek, "Sesimi duyurmak istiyorum" dedi.

"ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

15 yaşında evlendiğini söyleyen mağdur kadın, "16 yıldır bu adamdan her türlü psikolojik şiddeti yaşadım. Şiddet gördüm, kaşıma dikiş atıldı. Beni 1 ay evde tuttu, hiçbir şekilde kanıt toplamama izin vermedi. Ailemle görüştürmedi, telefonumu kontrol etti, eve kamera taktırıp beni izledi. 2 yıl boyunca antidepresan ve sakinleştirici kullandım. Ocak ayında boşanma davası açtım. Ayrılmak istediğimi söyledim ama sürekli vaatlerle geri döndürdü. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Evden ayrılacağım gün halamı çağırdım. Eşim odaya girip boğazıma yapıştı. Halam yetişmeseydi bana daha büyük zarar verecekti. Dışarı çıkınca kulağıma 'Seni öldürmeden buradan göndermeyeceğim' dedi. Devletimden yardım istiyorum. Beni bu adamdan kurtarın. Başka hiçbir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

yok ölmemiş daha ysptırım yapılmaz öldükten sonra harekete gecilir sosyal medya olmasa daha neler olur da sosyal medya seslerini duyurmaya calışıyorlar

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