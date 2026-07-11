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Rusya'nın Taganrog Körfezi'nde 4 gemiye İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi

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Rusya'nın Taganrog Körfezi'nde 4 gemi insansız hava aracı saldırısına uğradı, bir denizci hayatını kaybetti. Metanol taşıyan tankerde hasar oluştu ancak sızıntı riski bulunmuyor. Saldırıda 15'ten fazla İHA imha edildi.

Rusya'nın Taganrog Körfezi'nde 4 geminin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı, bir denizcinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rostov Bölgesi Valisi Yuri Slyusar, yaptığı yazılı açıklamada, Taganrog Körfezi'nde 4 geminin İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Saldırıya uğrayan gemilerden birinin metanol taşıyan tanker olduğunu aktaran Slyusar, gemide görev yapan bir denizcinin de öldüğünü kaydetti.

Slyusar, gemilerde hasar meydana geldiğini ifade ederek, metanol sızıntısı riskinin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Saldırı esnasında 15'ten fazla İHA'nın imha edildiğini bildiren Slyusar, Taganrog şehri ile Azov ve Neklinovskiy bölgelerinin de saldırıya uğradığını açıkladı.

Taganrog Körfezi, Azak Denizi'nin kuzeydoğusunda, Rusya'nın Rostov bölgesi kıyılarında yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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