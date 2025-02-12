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İngiltere, Filistinli mültecilere ülkede yaşama hakkı tanıdı

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Bir İngiliz mahkemesi, Ukrayna Aile Programı üzerinden başvuru yapan Filistinli mültecilere İngiltere'de yaşama hakkı tanıdı. Bu karar, İçişleri Bakanlığı avukatlarının uyarılarına rağmen alındı. Ailenin yaşadığı mülteci kampında hayatlarının günlük tehdit altında olması nedeniyle, Ukrayna Aile Programı'nın koşullarına en uygun olduğunu belirtti.

Filistinli mültecilere Ukrayna yerleşim programı kapsamında İngiltere'ye gelme hakkı tanındı - İçişleri Bakanlığı bu kararın 'kapıları açabileceği' konusunda uyardı

Bir mahkeme, Ukraynalıların Rusya'ya karşı savaştan kaçmaları için oluşturulan program üzerinden başvuru yapan Filistinli mültecilere İngiltere'de yaşama hakkı tanıdı.

Gazze'den gelen altı kişilik aile - anne, baba ve 7 ile 18 yaş arasındaki dört çocuk - halihazırda İngiltere'de yaşayan kardeşlerine katılmak için Ukrayna Aile Programı'na başvurduğu, ancak İçişleri Bakanlığı'nın başvurularını reddettiği bildirildi.

Bir göçmenlik hakimi şimdi bu reddin ailenin insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Telegraph'a göre, bu karar İçişleri Bakanlığı avukatlarının bu davanın ' İngiltere'de ailesi bulunan çatışma bölgelerindeki herkesin kabulüne' yol açabileceği yönündeki uyarılarına rağmen alındı.

Gölge İçişleri Bakanı Chris Philp, İngiltere'de kimin yaşayabileceğine dair kararların Parlamento'ya değil tek tek hakimlere bırakılmaması için insan hakları yasalarında değişiklik yapılması gerektiğini gösteren bir örnek olduğunu söyledi.

Aile, evlerinin hava saldırısında yıkılması ve yaşadıkları mülteci kampında daha fazla saldırıdan dolayı hayatlarının günlük tehdit altında olması nedeniyle Ukrayna Aile Programı'nın koşullarına en uygun olduğunu belirtti.

Program, Ukraynalıların ve aile üyelerinin, İngiltere vatandaşı olan veya İngiltere'de yerleşik bir akrabaları varsa İngiltere'de sığınma bulmalarına olanak tanıyordu.

Program, Mart 2022'de kurulmasından yaklaşık iki yıl sonra geçen Şubat ayında sona erdi.

Ailenin, Ocak 2024'te sunulan başvurularının, durumlarının 'zorlayıcı ve insani' olması nedeniyle program kurallarıyla çelişmesine rağmen kabul edilmesi gerektiğini savunduğu bildirildi.

Bir göçmenlik mahkemesi başlangıçta, Ukraynalılar için oluşturulan programın Filistinli ailenin durumuna uygulanamayacağı gerekçesiyle talebi reddetti.

Hakim, hangi ülkelerin yerleşim programlarından yararlanacağına Parlamento'nun karar vermesi gerektiğine hükmetti.

Ancak bu karar, üst düzey mahkemede hakim Hugo Norton-Taylor tarafından bozuldu.

Norton-Taylor, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) aile yaşamı hakkını düzenleyen 8. maddesi kapsamında Filistinlilere kardeşleriyle birlikte İngiltere'de yaşama hakkı tanıdı.

Hakim Norton-Taylor'ın, ailenin 'aşırı ve hayati tehlike arz eden' durumunun, İngiltere'ye girişi düzenleyen kuralların 'kamu yararı'nın önüne geçtiğini belirttiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı, kararın Gazze'den gelen insanlar için bir yerleşim programına eşdeğer olmadığını ve gelecekte altı kişilik Filistinli aileninkine benzer taleplere itiraz edeceğini açıkladı.

Gölge Bakan Philp, Telegraph'a yaptığı açıklamada 'endişe verici ve tehlikeli' kararı eleştirerek, bunun 'dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir çatışma bölgesinde İngiltere'de akrabası olan herkesin buraya gelmesi için bir dayanak oluşturduğunu' söyledi.

İngiltere, Filistinli mültecilere ülkede yaşama hakkı tanıdı

İngiltere, Filistinli mültecilere ülkede yaşama hakkı tanıdı

İngiltere, Filistinli mültecilere ülkede yaşama hakkı tanıdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTT:

Filistin topraklarında İsrail in kurulmasına ön ayak olan İngilizler değil mi onlar ya...

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