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Jindrich Trpisovsky'den Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık

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Jindrich Trpisovsky'den Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık
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Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe maçına kötü başlamalarına rağmen maçı 2-2 berabere bitirdikleri için çok mutlu olduklarını ve oyuncularının harika bir maç çıkardıklarını söyledi. Atmosfer hakkında konuşan deneyimli hoca, "Stattaki ambiyans inanılmazdı. İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık" şeklinde konuştu.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Slavia Prag ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
  • Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, takımının ilk 11 dakikada 2 gol yediğini ve maçın başlangıcında kaleye gelen şutlar nedeniyle kötü hissettiğini söyledi.
  • Trpisovsky, stat atmosferinin ilk 20 dakikasında oyuncularla birbirlerini duyamadıklarını, tribünlerin sonradan daha sessizleştiğini belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Slavia Prag ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky açıklamalarda bulundu.

''ÇOK MUTLU OLDUK''

Trpisovsky, "Çok mutlu olduk. Oyuncularla konuştuğumda onlara harika bir maç çıkardığımızı söyledim. Bir önceki maçta Sabah'a karşı başarısız olmuştuk. Genç oyuncularımız var. İlk 11 dakikada 2 gol yedik. Böyle bir başlangıç istemiyorduk. Ama maç esnasında konuştuğumuzda son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. 2 gol yedikten sonra mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Kalemize atılan şutlar tehlikeli oldu. Maçın başında bu anlamda kötü hissediyordum" diye konuştu.

''İLK 20 DAKİKADA BİRBİRİMİZİ DUYAMADIK''

Stadyumdaki atmosfere ilişkin konuşan tecrübeli teknik adam, "Başlangıçta karışıktı ama sonradan tribünler daha sessiz oldu. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık. Oyuncularla irtibat kurmak istediğimizde birbirimizi duyamadık. Ama maçtan önce gerekli uyarıları yapmıştık" ifadelerini kullandı.

''SÜREKLİ SAHA TECRÜBESİ GEREKİR''

Fenerbahçe’nin Lukaku ve Muriqi gibi büyük oyunculara sahip olduğunu belirten Trpisovsky, oyunun belli bölümlerinde savunmada geri kaldıklarını zamanla toparladıklarını söyledi. Genç bir takım olduklarının altını çizen Trpisovsky, "Slavia Prag’ta çok genç oyuncular var. Geçen sene 3. Lig oynayıp bu sene Şampiyonlar Ligi oynayan oyuncularımız var. Tabii ki puan gerekiyor. Genç oyunculara sürekli saha tecrübesi gerekir. Biraz daha iyi performans sergileseydik daha şanslı olabilirdik" şeklinde konuştu.

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