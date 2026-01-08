ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının göçmen operasyonunu izleyen 37 yaşındaki ABD vatandaşı bir kadını vurması ülkede tepkiye neden oldu. Olayın ardından farklı kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.

TARTIŞMA YARATAN MÜDAHALE

Yerel basında 37 yaşındaki Renee Nicole Good olarak tanımlanan kadının, büyük çaplı bir federal göçmen operasyonu sırasında aracında bulunduğu sırada ICE ajanları tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi. İddialara göre Good, ajanların "yol kapattığını" öne sürdüğü aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken yakın mesafeden ateş açıldı.

GÖRÜNTÜLERDE ÜÇ EL ATEŞ VE PANİK ANLARI

Olay anına ilişkin görüntülerde, yüzü maskeli bir ICE ajanının araca üç el ateş ettiği görülüyor. Ateşin ardından aracın kontrolünü kaybederek çevredeki araçlara çarptığı, olaya tanık olanların ise yaşananlar karşısında panikle federal ajanlara tepki gösterdiği aktarılıyor.

BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Silahlı müdahalenin kamuoyuna yansımasının ardından Minneapolis'te binlerce kişi sokaklara çıkarak yaşanan olayı protesto etti. Göstericiler, ICE'nin göçmenlere yönelik operasyonlarında sert yöntemler kullanıldığını savunarak uygulamaların sonlandırılmasını talep etti.

CHICAGO'DA DA PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Protestolar Minneapolis ile sınırlı kalmadı. Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Little Village semtinde toplanan kalabalık da ICE'nin göçmenlik uygulamalarını protesto etti. Gösterilerde federal göçmen operasyonlarının durdurulması çağrısı yapıldı.