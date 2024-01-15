Hükümetin yakıt desteğini sona erdirme planlarını protesto eden Alman çiftler, binlerce traktörle Berlin trafiğini durma noktasına getirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetinyakıt desteğini sona erdirme planlarını protesto eden çiftler, binlerce traktör ile Berlin trafiğini kapattı.

Almanya'nın her tarafından gelen çiftçiler,hükümetin daha fazla vergilendirmeyi planlamasına karşı düzenlenen dev bir protestoya katılmak için Başkent'e akı netti.katılmak.

Alman çiftçileri, kamyon şoförleri ve tarım işçileri, Berlin'in sembolik Brandenburg Kapısı önünde traktörler ve diğer ağır ekipmanlarla başka bir protesto için bir araya geldi. Hükümetin dizel üzerinde vergi indirimlerini sona erdirme planlarına karşı öfkeli olan çiftçilerin bir hafta süren protestolarının bir klimaksı olarak bekleniyor.

Polis, pazartesi günü en az 3,000 traktörün protesto için geldiğini ve yaklaşık 2,000 daha fazlasının yolda olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Traktörler şehrin bazı bölgelerinde trafiği kesti ve Berlin'de toplu taşıma hizmetlerini aksattı.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, vergi artışlarını protesto eden, yuhalayan binlerce çiftçinin önünde sahneye çıktı ve çiftçilere daha fazla sübvansiyon için paranın olmadığını söyledi.

Yaklaşık 10.000 çiftçinin, hükümet karşıtı öfkenin parlama noktası haline gelen vergilere karşı bir hafta süren protestoları tamamlamak için Berlin'e gelmesiyle merkezi caddelerden biri tamamen kapandı.