Hindistan'da yolcu uçağı Tıp Fakültesi yemekhanesine düştü

Hindistan Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kalkıştan 1 dakika sonra yerleşim yerine düştü. "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi uçakta ilk belirlemelere göre 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

UÇAKTA 242 YOLCU VARDI

Hindistan medyasında, "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, India Today, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu öne sürdü. Düşen uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşının olduğu açıklandı.

YEMEKHANENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Hindistan polisi, düşen uçağın doktor lojmanı binasına çarptığını açıkladı. Uçağın Meghani Nagar'daki BJ Tıp Fakültesi'nde stajyer doktorlar ve öğrencilerin kaldığı pansiyonunun yemekhanesine doğrudan düştüğü bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken kaza anında yemekhanede 50-60 stajyer doktor olduğu bilgisi aktarıldı.

ESKİ BAŞBAKAN DA YOLCU LİSTESİNDE

Öte yandan Eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani'nin düşen Air India uçağında olduğu iddia edildi. Rupani, Ağustos 2016'dan Eylül 2021'e kadar Gujarat Başbakanı olarak görev yapmıştı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kazayla ilgili ayrıntılar beklenirken bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde, havada yoğun siyah duman olduğu görüldü. Düşme anına ilişkin görüntülerde ise uçağın adeta alev topuna döndüğü görüldü. Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı.