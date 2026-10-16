Haberler

DMM, bedelli askerlikte 28 günlük eğitimin kaldırılacağı iddialarını yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DMM, bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum, yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen sürdüğünü, konuya ilişkin yeni bir karar bulunmadığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır. Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 520 sitede yayınlandı.
İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat

İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Gürlek duyurdu! Ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı 3 yıl sonra çözüldü

3 yıl önce ormanlık alanda bulundu! İşte sır perdesini aralayan süreç
1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

Mezarı açtılar, gözlerine inanamadılar!
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı

Tek o giydi! Gerçek gurmeler hemen anladı

İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı doğum günü partisi yapıldı

Kendi soyadını taşıyan kızı Sora 1 yaşına girdi!