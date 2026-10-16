Haberler

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA'nın son 5 sezonu kapsayan kulüpler sıralaması güncellendi. Fenerbahçe, 59.750 puanla 27. sıradaki yerini koruyarak 46. sırada bulunan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş ise Hoffenheim galibiyetinin ardından 4 basamak yükseldi.

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA kulüpler sıralamasında son durum belli oldu. Son 5 sezonda elde edilen sonuçlara göre hazırlanan listede Türk takımlarının sıralamadaki yerleri dikkat çekti. Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde yer alırken Beşiktaş yükselişe geçti.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN 19 SIRA ÖNÜNDE

UEFA'nın güncellenen kulüpler sıralamasında Fenerbahçe, 59.750 puanla 27. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa karşısında aldıkları mağlubiyete rağmen sıralamadaki yerini korudu.

Galatasaray ise Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından 44.500 puanla 46. sıradaki yerini korudu. Böylece Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 19 basamak önünde bulunurken iki takım arasındaki puan farkı 15.250 olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ 4 SIRA YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kulüpler sıralamasında 4 basamak yükseldi. Siyah-beyazlılar, 15.500 puanla 120. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 4 sıra gerileyerek 21.000 puanla 94. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR'UN SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde KuPS'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor, 11.000 puanla 158. sıradaki yerini korudu.  Samsunspor ise 11.125 puanla 157. sırada kendisine yer buldu.

ZİRVEDE BAYERN MÜNİH VAR

UEFA kulüpler sıralamasının zirvesinde 130.500 puanla Bayern Münih bulunuyor. Alman devini 129.000 puanla Arsenal ve 124.500 puanla Real Madrid takip ediyor.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10

1. Bayern Münih – 130.500 puan

2. Arsenal – 129.000 puan

3. Real Madrid – 124.500 puan

4. PSG – 123.000 puan

5. Inter – 115.000 puan

6. Barcelona – 108.250 puan

7. Liverpool – 107.000 puan

8. Manchester City – 106.500 puan

9. Borussia Dortmund – 98.750 puan

10. Bayer Leverkusen – 95.000 puan

TÜRK TAKIMLARININ UEFA SIRALAMASI

- 27. Fenerbahçe: 59.750 puan (Sıralaması değişmedi)

- 46. Galatasaray: 44.500 puan (Sıralaması değişmedi)

- 94. Başakşehir: 21.000 puan (4 sıra geriledi)

- 120. Beşiktaş: 15.500 puan (4 sıra yükseldi)

- 157. Samsunspor: 11.125 puan

- 158. Trabzonspor: 11.000 puan (Sıralaması değişmedi)

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu

Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu!
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de deprem gibi ihraçlar! 48 kişi içinde bomba isimler var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayhan’dan din değiştirdiği iddialarına yanıt: Benim dinim İslam

Bayhan’dan “Din değiştirdi” iddialarına yanıt
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum

İki yetim büyütüyordu, sel bütün umutlarını aldı: Her şeyimi kaybettim
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor

Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Bakan Gürlek duyurdu! Ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı 3 yıl sonra çözüldü

3 yıl önce ormanlık alanda bulundu! İşte sır perdesini aralayan süreç
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar

Bomba iddia! Doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa