UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde

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Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA kulüpler sıralamasında son durum belli oldu. Son 5 sezonda elde edilen sonuçlara göre hazırlanan listede Türk takımlarının sıralamadaki yerleri dikkat çekti. Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde yer alırken Beşiktaş yükselişe geçti.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN 19 SIRA ÖNÜNDE

UEFA'nın güncellenen kulüpler sıralamasında Fenerbahçe, 59.750 puanla 27. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa karşısında aldıkları mağlubiyete rağmen sıralamadaki yerini korudu.

Galatasaray ise Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından 44.500 puanla 46. sıradaki yerini korudu. Böylece Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 19 basamak önünde bulunurken iki takım arasındaki puan farkı 15.250 olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ 4 SIRA YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kulüpler sıralamasında 4 basamak yükseldi. Siyah-beyazlılar, 15.500 puanla 120. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 4 sıra gerileyerek 21.000 puanla 94. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR'UN SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde KuPS'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor, 11.000 puanla 158. sıradaki yerini korudu. Samsunspor ise 11.125 puanla 157. sırada kendisine yer buldu.

ZİRVEDE BAYERN MÜNİH VAR

UEFA kulüpler sıralamasının zirvesinde 130.500 puanla Bayern Münih bulunuyor. Alman devini 129.000 puanla Arsenal ve 124.500 puanla Real Madrid takip ediyor.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10

1. Bayern Münih – 130.500 puan

2. Arsenal – 129.000 puan

3. Real Madrid – 124.500 puan

4. PSG – 123.000 puan

5. Inter – 115.000 puan

6. Barcelona – 108.250 puan

7. Liverpool – 107.000 puan

8. Manchester City – 106.500 puan

9. Borussia Dortmund – 98.750 puan

10. Bayer Leverkusen – 95.000 puan

TÜRK TAKIMLARININ UEFA SIRALAMASI

- 27. Fenerbahçe: 59.750 puan (Sıralaması değişmedi)

- 46. Galatasaray: 44.500 puan (Sıralaması değişmedi)

- 94. Başakşehir: 21.000 puan (4 sıra geriledi)

- 120. Beşiktaş: 15.500 puan (4 sıra yükseldi)

- 157. Samsunspor: 11.125 puan

- 158. Trabzonspor: 11.000 puan (Sıralaması değişmedi)

Kaynak: Haberler.com