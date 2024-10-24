Üye Girişi
Haberler

Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu

Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Leeds şehrinde hamileliğinin son döneminde olan Emma Atkinson, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ancak doktorlar, acil sezaryenle karnındaki bebeği kurtarmayı başardı. Bebek, Posie adı verildi ve şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Emma'nın ölümünden sadece bir ay önce sosyal medyada paylaştığı son gönderi yürekleri burktu. Olay yerinde yaşayan bir görgü tanığı, önce yüksek bir ses duyduğunu, ardından çığlık sesleri geldiğini anlattı.

İngiltere'nin Leeds şehrinde trajik bir olay yaşandı. Hamileliğinin son dönemindeki Emma Atkinson, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, ancak karnındaki bebeği mucize eseri kurtuldu.

Otuzlu yaşlarındaki beş çocuk annesi Emma, Shakespeare Towers adlı apartmanın 10. katından düştü. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Emma kurtarılamadı, ancak doktorlar bebeği acil sezaryenle kurtarmayı başardı.

Beş hafta erken doğan ve Posie adı verilen bebek şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Paylaşılan ilk fotoğrafında, kuvözde ağız ve burnunda tüplerle yatarken görülüyor. Ablası Demi'nin bebeğin göğsüne sevgiyle elini koyduğu fotoğraf, sosyal medyada duygu dolu anlar yaşattı.

Emma'nın ölümünden sadece bir ay önce sosyal medyada paylaştığı son gönderi yürekleri burktu. Karnını gururla gösterdiği fotoğrafın altına "Bir kız bebeğim olacak, daha mutlu olamazdım" yazmıştı.

Büyük kızı Demi, annesinin ölümünün ardından sosyal medyada: "Eve gel anne, sana çok ihtiyacım var. Sadece seni öpmek ve sesini duymak istiyorum. Seni hayattan çok seviyorum" mesajını paylaştı.

Olay yerinde yaşayan bir görgü tanığı, önce yüksek bir ses duyduğunu, ardından çığlık sesleri geldiğini anlattı. Bölgede oturan Mandy Shires, "Bu yükseklikten düşen birinin hayatta kalma şansı yoktu, ama bebeğin yaşaması tam bir mucize. Hepimiz küçük kızın iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi.

Polis, olayda şüpheli bir durum olmadığını açıkladı. Olay yerinin çevresine çiçekler ve balonlar bırakıldı. Emma'nın arkadaşları ve ailesi, sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla onu andı.

Leeds Belediye Meclisi üyesi Luke Farley, olayın bölgedeki genç aileleri derinden etkilediğini söyledi. 1960'larda inşa edilen ve yakın zamanda yenilenen bina Leeds belediyesine ait. Belediye, olayla ilgili tüm soruları polise yönlendiriyor.

Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu

Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu

Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Birleşik Krallık 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam Dünya Bebek

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Taksicinin babasının sözleri kahretti
TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam Hudutsuz Sevda var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı? Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) 29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler iptal mi oldu? Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) Ömer Öcalan ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ne görüştü? 24 Ekim hangi burç? 24 Ekim Akrep mi Terazi mi? A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 24 Ekim A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyografisi! TWITTER (X) NE ZAMAN AÇILACAK? Twitter bugün açılacak mı? 24 Ekim son gelişmeler... YOUTUBE NE ZAMAN AÇILACAK? Youtube bugün açılır mı? 24 Ekim son gelişmeler... Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.