İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yapan Hamas, " İsrail'in saldırısı, ateşkesin açık ihlalidir. Arabulucular derhal harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE HAVA SALDIRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi. Talimatın ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ve Refah'a en az 3 hava saldırısı düzenledi.

HAMAS: ARABULUCULAR DERHAL HAREKETE GEÇMELİDİR

Hamas'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "İsrail'in saldırısı, ateşkesin açık ihlalidir. Arabulucular derhal harekete geçmelidir." denildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin batısında Şifa Hastanesinin çevresini ve arka bahçesini füzelerle hedef aldı. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR VAR

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Hedef alınan 3 katlı evin "El-Bena" ailesine ait olduğu öğrenildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, hedef alınan evde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini bombaladı. Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat'tın ilerisinde bulunuyor.

ABD "GAZZE'DEKİ İŞGALİN GENİŞLETİLMESİNE" ONAY VERDİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun toplantıda, Gazze'de İsrail ordusunun işgalindeki "Sarı Hat"tın genişletilmesini görüştüğünü ve ABD yönetiminin bu konuuda bilgilendirildiğini aktardı. Washington'ın da İsrail ordusunun Gazze'deki işgalini genişletmesi anlamına gelen bu plana onay verdiği öne sürüldü.

NETANYAHU "ABD İLE KOORDİNASYONA" İŞARET ETTİ

Öte yandan Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili ise ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen Hamas'a verilecek yanıta ilişkin bir karara varılmadığını söyledi. İsrail ordu yetkililerinin, güvenlik istişare toplantısında, Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılması dahil olmak üzere bir dizi öneride bulunduğunu aktaran söz konusu üst düzey yetkili, Netanyahu'nun toplantı sonunda hangi adımların atılabileceğine ilişkin ABD'lilerle koordinasyonun gerekli olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

HAMAS'I SUÇLAYAN BAZI GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirleri bir yere gömülmüş gibi gösterip daha sonra Uluslarası Kızılhaç Örgütü ile kazarak bulmuş gibi yapmakla suçladığı bazı görüntüler yayınladı.

HAMAS: ESİR CENAZELERİNİN TESLİMİNİ ERTELEDİK

Söz konusu gelişmelerin ardından Hamas cephesinden bir açıklama geldi. Açıklamada, bugün yapılması planlanan esir cenazelerinin tesliminin İsrail'in ateşkesi ihlali nedeniyle ertelendiği belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

Sağ İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı. Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmiş, İsrail yapılan test sonucunda cesetlerden birisinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti. Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki garantör ülkeler, İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkım karşısında buradaki tüm İsrailli ölü esirlerin cenazesinin bulunmasının zorluğunu kabul ettiklerini paylaşmıştı. Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden saldırıları geride 55 milyon ton kadar enkaz bıraktı.

Bunun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı sıkı ambargo karşısında, içeride yeterli ağır iş makinesi, yol ve diğer altyapı eksikliklerinin de İsrailli esirlerin cenazelerine ve enkaz altında olduğu düşünülen 10 bin kadar Filistinlinin naaşına ulaşılmasını zorlaştırıyor.