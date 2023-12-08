Hamas'ı küplere bindiren fotoğraf: Sivillerin kıyafetlerini çıkarmak bariz bir Siyonist suçudur

İsrail askerlerinin Gazze'de onlarca Filistinli erkeği iç çamaşırlarına kadar soyduğu ve kamyonlarla naklettiği görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. İsrail'in skandal hamlesine tepki gösteren Hamas,"Askerlerinin ve subaylarının Filistinli direnişçiler tarafından maruz kaldığı darbeler sonucunda, savunmasız sivillerimizden intikam almak amacıyla onların aşağılayıcı bir şekilde kıyafetlerini çıkarmak bariz bir Siyonist suçudur" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 Filistinli erkeği kelepçeli, gözleri bağlı ve yarı çıplak halde alıkoydu. Görüntülerde Filistinli erkeklerin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu ve askeri kamyonlara taşındığı anlar yer aldı. İsrail'in skandal hamlesine tepki gösteren Hamas, "Askerlerinin ve subaylarının Filistinli direnişçiler tarafından maruz kaldığı darbeler sonucunda, savunmasız sivillerimizden intikam almak amacıyla onların aşağılayıcı bir şekilde kıyafetlerini çıkarmak bariz bir Siyonist suçudur" açıklamasında bulundu.

İSRAİL ORDUSU, 700 FİLİSTİNLİYİ ALIKOYDU

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden işgalci İsrail ordusunun zulmü bitmek bilmiyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırılarını arttırdığı Gazze Şeridi'nde 700 kadar Filistinliyi alıkoydu.

YARI ÇIPLAK VE KELEPÇELİ ŞEKİLDE KAMYONLARA TAŞINDILAR

KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Görüntülerde, gözleri bağlı olan Filistinli erkeklerin, sürünerek askeri kamyonlara taşınması dikkat çekti.

HAMAS'TAN İSRAİL'İN SKANDAL HAMLESİNE TEPKİ

Hamas, Gazze'deki Filistinlilerin soyulmasını kınadı ve bu hareketi, İsrail'in 7 Ekim'de yaşanan stratejik başarısızlıktan intikam alması için bir yol olarak nitelendirdi.

"SİVİLLERİN KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAK BARİZ BİR SİYONİST SUÇUDUR"

Sözcü İzzet el-Rişk, "Askerlerinin ve subaylarının Filistinli direnişçiler tarafından maruz kaldığı darbeler sonucunda, savunmasız sivillerimizden intikam almak amacıyla onların aşağılayıcı bir şekilde kıyafetlerini çıkarmak bariz bir Siyonist suçudur" dedi.

İSRAİL MEDYASI: GÖZALTINA ALINANLAR HAMAS ŞÜPHELİLERİ

İsrail ordusundan görüntülerle ilgili açıklama gelmedi. Ülke medyasında yer alan haberlerde, Filistinlilerin Hamas şüphelileri olduğu yazıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17 BİNİ AŞTI

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

ÇATIŞMALARDA 93 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.