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Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil

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Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
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Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in avukatı Deniz Aksoy, fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki kararın infaz hukuku ve ölçülülük ilkesi açısından ağır olduğunu belirterek "Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması doğru değildir. Bu suça adli kontrol yeterlidir. Zararın giderilmesi halinde cezanın yarı oranında indirileceği düşünülürse infaz hukuku açısından tutuklama ağır olmuştur. Bu tutuklamayı hukukçuların savunmasını kabul etmiyorum" dedi.

  • Avukat Deniz Aksoy, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının doğru olmadığını, eylemin suç teşkil ettiğini ancak cezası 3-5 yıl olan suçta adli kontrolün yeterli olduğunu savundu.
  • Aksoy, kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından yazılı açıklama yaparak hukuki değerlendirmelerinin bağlamından koparıldığını ve siyasi etiketlemelere konu edildiğini reddettiğini bildirdi.
  • Aksoy, tutuklamanın cezalandırma veya toplumsal tepkileri yatıştırma aracı değil, kanuni şartları oluştuğunda başvurulabilecek istisnai bir koruma tedbiri olduğu görüşünü korudu.

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Yeni Partili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in avukat Deniz Aksoy, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı. 

"TUTUKLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

"Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması doğru değildir" diyen Deniz Aksoy, "Eylemi suçtur. Kesinlikle yargılanmalıdır. Ahlaken de siyaseten de savunulacak yönü yoktur. Ama cezası 3/5 yıl olan suçtan tutuklama kararını savunursak bütün haksız tutuklamaların önünü açarız. Bu suça adli kontrol yeterlidir. Toplumun tepkisini dindirmek için tutuklama tedbiri uygulanmaz. Zararın giderilmesi halinde cezanın yarı oranında indirileceği düşünülürse infaz hukuku açısından tutuklama ağır olmuştur. Bu tutuklamayı hukukçuların savunmasını kabul etmiyorum. Vatandaş tabi ki memnun olmuştur" ifadelerine yer verdi. 

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI 

İlk değerlendirmelerinin ardından kamuoyunda yükselen tepkiler üzerine Avukat Deniz Aksoy yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamalarında hukuki değerlendirmelerinin bağlamından koparıldığını belirten Aksoy, duruşunun net olduğunu bildirdi.

Aksoy yayımladığı metinde şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunda şahsıma yöneltilen ve hukuki değerlendirmelerimi bağlamından kopararak farklı anlamlara taşıyan açıklamalar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Söz konusu olayda eylemin suç teşkil ettiği, savunulabilecek hiçbir yönünün bulunmadığı ve failin hukuk önünde hesap vermesi gerektiği konusundaki duruşum nettir. Bu hususta herhangi bir tereddüdüm veya farklı değerlendirmem bulunmamaktadır. Ancak bir hukukçu sorumluluğuyla vurguladığım husus şudur: Tutuklama, bir cezalandırma yöntemi veya toplumsal tepkileri yatıştırma aracı değil; kanuni şartları oluştuğunda başvurulabilecek istisnai bir koruma tedbiridir. 

"ADLİ TEDBİR YETERLİ OLURDU"

Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ölçülülük ilkesi ve öngörülen yaptırımın niteliği birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu olay bakımından adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı yönündeki hukuki kanaatimi koruyorum. Hukuki ve ilkesel değerlendirmelerimin bağlamından koparılarak siyasi etiketlemelere konu edilmesini kabul etmiyorum. Tutuklama tedbirinin ölçüsüz kullanımına karşı çıkmak, suçu veya hukuka aykırı bir eylemi savunmak anlamına gelmez. 

"FARKLI ANLAMLARA ÇEKİLMESİNİ REDDEDİYORUM"

Aksine bu yaklaşım, adaletin, hukuk devletinin ve usul güvencelerinin herkes için eşit biçimde işlemesini savunmaktır. Hukuki görüşlerimin farklı anlamlara çekilmesini ve şahsımın bu görüşler üzerinden siyasi kategorilere yerleştirilmesini reddediyor, değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum." 

★ Okurların en beğendiği yorum
Gültekin Konukcu:Ne yapsınlar madalya taksınlar senide araştırsanlar ne kirli çıkın varmıdır
Tüm yorumlar (15)
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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıGültekin Konukcu:★ Okurların en beğendiği

Ne yapsınlar madalya taksınlar senide araştırsanlar ne kirli çıkın varmıdır

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
Haber Yorumlarıgormeciklitableti:

parası olanı savunmak kadar güzel şey pardon avukatlık yoktur

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHakan Caf:

Onca insanın canını yakanın canı yanmalı, halkın vijdanı yaralanmıştır

Yorum Beğen8
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Haber Yorumlarıvedat cici:

zararı ne kadar kazandıktan sonra iade etti diye sorarlar adama

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıSemihcan Kılıç:

Paranın yarısınıda bu yiyor alın bunuda

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