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Komşuda ortalık karıştı, muhalefet lideri gözaltına alındı

Komşuda ortalık karıştı, muhalefet lideri gözaltına alındı
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Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasının ardından başlayan protesto gösterilerinde muhalefet lideri Zurab Japaridze gözaltına alındı.

Komşu ülkelerimizden Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin askıya alınmasının ardından meydanlar savaş alanına döndü. Parlamento önünde düzenlenen miting için toplanan kalabalık arasında yer alan muhalefet lideri Zurab Japaridze gözaltına aldı.

Komşuda ortalık karıştı, muhalefet lideri gözaltına alındı

GÖSTERİCİLER PARLAMENTO ÖNÜNDE TOPLANDI

Gürcistan'daki protestolar, hükümetin geçen hafta AB'ye katılım müzakerelerini askıya aldığını açıklamasıyla şiddetlendi. Protestocular, dün gece yine Tiflis'in merkezi Rustaveli Caddesi'nde toplandı. Bazıları polise havai fişek fırlatırken, polis de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Daha sonra polis, sonunda protestocuları parlamento binasından uzaklaştırarak çatışmayı sona erdirdi.

Komşuda ortalık karıştı, muhalefet lideri gözaltına alındı

MUHALEFET LİDERİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkenin muhalefet partilerinin bir araya gelip kurdukları koalisyonu olan "Değişim İçin Koalisyon", sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, liderlerinden Zurab Japaridze'nin bugün erken saatlerde mitingden ayrılırken polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Sosyal medya paylaşımındaki görüntülerde, Japaridze'nin maskeli polisler tarafından plakasız bir araca bindirildiği görüldü. Kendisine herhangi bir suç isnat edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Siyaset bilimciler, Gürcü hükümetinin bu hareketini, Rusya'nın etkisiyle Batı yanlısı politikalardan uzaklaşıldığının bir teyidi olarak değerlendirirken; iktidar partisi, bunu reddetti.

Komşuda ortalık karıştı, muhalefet lideri gözaltına alındı

OLAYLARIN BAŞLANGICINDAN BU YANA 113 KİŞİ YARALANDI

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gece boyunca süren protestolarda 21 polis memurunun yaralandığını bildirirken; olayların başlangıcından bu yana 113 kişinin yaralandığını açıkladı. Başbakan Irakli Kobakhidze, muhalefeti anayasal düzeni yıkmaya yönelik "koordineli şiddet" uygulamakla suçladı.

ABD VE AB, GÜRCİSTAN'IN "DEMOKRATİK GERİLEME" OLARAK GÖRDÜKLERİ DURUMUNDAN ENDİŞELİ

ABD ve AB, Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada yer alan ve bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan 3,7 milyon nüfuslu Gürcistan'ın "demokratik gerileme olarak nitelendirdikleri durumundan endişe duyduklarını" belirtti. Moskova, Gürcistan'ın iç meselelerine müdahale ettiğini reddederken, Rusya'nın eski devlet başkanlarından Dimitri Medvedev, dün Gürcistan'ın "Ukrayna yolunda hızla karanlık uçuruma doğru ilerlediği" uyarısında bulundu ve "Genellikle bu tür şeylerin sonu çok kötü biter" dedi. Son gösterilerin başlamasından bu yana onlarca protestocu da yaralanırken, ABD polisin aşırı güç kullanmasını kınadı.

Komşuda ortalık karıştı, muhalefet lideri gözaltına alındı

ZOURABİCHVİLİ: BU BÜTÜN BİR ÜLKENİN İSYANIDIR

Protestocuları destekleyen AB yanlısı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, tutuklananların birçoğunun dayak sonucu baş ve yüz yaralanmaları yaşadığını söyledi. Bir Fransız haber kuruluşuna verdiği demeçte Zourabichvili, "Bu bütün bir ülkenin isyanıdır" dedi.

Zourabichvili, ayrıca geçen ay iktidar partisi Gürcü Rüyası Partisi tarafından kazanılan seçimlerin iptali için anayasa mahkemesine baskı yapılması çağrısında bulundu. Hem muhalefet hem de Zourabichvili seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürdü. Yetkileri büyük ölçüde sembolik Zourabichvili, bu ay görev süresi dolduğunda görevi bırakmayacağını çünkü halefini seçecek parlamentonun gayrimeşru olduğunu öne sürdü.

Seçim komisyonu ise, oylamanın adil olduğunu bildirdi. Başbakan Kobakhidze, dün yaptığı açıklamada, "Zourabichvili'nin muhalefetin seçim yenilgisine duygusal tepki verdiğini ve ay sonunda başkanlık sarayını terk etmek zorunda kalacağını" söyledi.

Komşuda ortalık karıştı, muhalefet lideri gözaltına alındı

EN AZ DÖRT GÜRCÜ BÜYÜKELÇİ İSTİFA ETTİ

Yüzlerce diplomat ve devlet memuru, AB ile müzakerelerin askıya alınması ve dört yıl boyunca bloktan herhangi bir fon alınmaması kararını protesto eden açık mektuplar imzaladı. En az dört Gürcü büyükelçi istifa etti.

Gürcistan'da iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın, "yabancı ajanlar" ve "LGBTQ artı haklarını kısıtlayan yasalar" çıkarması nedeniyle aylardır gerilim yaşanıyor. Gürcü Rüyası, ülkenin egemenliğini dış müdahalelere karşı korumak ve Batı'nın ülkeyi Rusya ile bir savaşa sürüklemesini engellemek için hareket ettiğini ifade ediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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