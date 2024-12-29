Güney Kore'deki uçak kazasından ilk görüntüler
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle pistte kontrolden çıkarak duvara çarptı. İlk belirlemelere göre 120 kişi hayatını kaybederken olay yerinden ilk görüntüler geldi.
Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 120 kişinin hayatını kaybetti.
İniş takımlarındaki arıza nedeniyle pistten çıkarak duvara çarpan uçak infilak ederken olay yerinden gelen ilk görüntüler kazanın vahametini gözler önüne serdi.
İşte o kareler;