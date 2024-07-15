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Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde yerel polislerin güvenlik açığı yarattığı iddia edildi. Gizli Servis, Trump'ın konuşma yaptığı sahneden yaklaşık 130 metre uzakta bulunan fabrika arazisinin güvenliğinden yerel Pennsylvania polisi sorumluydu. Ancak, Thomas Crooks isimli şahıs, çatıya çıkarak Trump'a suikast girişiminde bulundu. Gizli Servis, suikast girişimini engelleyemedi ve yerel polisi suçladı.

Gizli Servis, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un çatıya çıkmasını engelleyemediği için yerel polisi suçladı ve çatının federal ajansın koruma alanının dışında olduğunu belirtti.

Gizli Servis temsilcisi Anthony Gugliemi, New York Times'a yaptığı açıklamada Trump'ın konuşma yaptığı sahneden yaklaşık 130 metre uzakta bulunan AGR International Inc.'nin fabrika arazisinin güvenliğinden yerel Pennsylvania polisi sorumlu olduğu söyledi.

GİZLİ SERVİS SADECE MİTİNG ALANINDAN SORUMLUYDU

Gizli Servis, sadece Trump'ın miting alanını korumakla görevliydi ve yerel polisleri destek aldı. Ancak Butler Farm Show Grounds yakınlarında yaşayan komşular, mitingden önce veya sırasında herhangi bir kolluk kuvvetinin kendilerini ziyaret etmediğini söyledi. Valerie Fennell, evinin fuar alanına çok yakın olduğunu ve bir komuta merkezi olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Fennell, "Dün komşularımla konuştum ve hiçbiri bir arama almamıştı," dedi. Mahalle sakinleri, miting alanına olan yakınlıklarına rağmen kolluk kuvvetleri tarafından ziyaret edilmediklerini doğruladı.

İHMALLER MİTİNG SIRASINDA DA DEVAM ETTİ

Miting sırasında da ihmal devam etti. Katılımcılar, Thomas Crooks'un miting metal dedektörleri yakınında şüpheli davrandığını bildirdi. CNN'e göre yerel kolluk kuvvetleri, Gizli Servis'e uyarılar yaptı. Crooks, tüfekle güvenlik kontrol noktasının dışında görüldü ve en son AGR fabrikasında yer aldığı bildirildi. Polis, sonunda AGR çatısında silahlı bir adam olduğuna dair raporlara yanıt verdi.

SALDIRGAN GİZLİ SERVİS ELEMANLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saat 18:10 civarında, yerel bir polis memuru çatıya çıkarak Crooks ile karşılaştı ve Crooks, Trump'ı kulağından vurdu, Corey Comperatore'yi öldürdü ve iki kişiyi ağır yaraladı. Gizli Servis keskin nişancıları, Crooks'u öldürdü.

Gizli Servis, etkinlikte güvenliği sağlamak için yerel kolluk kuvvetlerine güvendiklerini doğruladı. Butler County taktik birimlerinden altı polis memuru, Trump'ın tahliyesini kapsayan Gizli Servis karşı saldırı ekibini tamamladı. Pennsylvania polisi, Gizli Servis'e yardım ettiklerini ve federal ajansın nihayetinde güvenliği yönettiğini söyledi. Meclis Gözetim Komitesi Başkanı James Comer, 22 Temmuz'da yapılacak duruşmada Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'yi çağırma planlarını açıkladı.

Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu

Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu

Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu

Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania Donald Trump Politika Dünya Haberler

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