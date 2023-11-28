Geçici ateşkesin 5. gününde rehine takası başladı! Hamas, 10 esiri Kızılhaç'a teslim etti

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda dün insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. Bugün ise uzatılan insani aranın 5'inci gününde Hamas, elindeki 10 İsrailli rehineyi daha serbest bıraktı. Öte yandan Hamas'ın bu hamlesine karşılık ise İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan geçici ateşkesin 5'inci gününde Hamas, elinde rehin olarak tuttuğu 10 İsrailli esiri daha serbest bıraktı. Hamas'ın hamlesine karşılık olarak ise İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak.

KIZILHAÇ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda ele geçirdiği 10 İsrailli rehineyi daha salıverdi. Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

HER GÜN 10 İSRAİLLİ SERBEST BIRAKILACAK

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda dün "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. Çatışmalara verilen "insani aranın" uzatıldığı iki gün boyunca, her gün için Gazze Şeridinden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 30 Filistinli kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması konusunda taraflar anlaşmıştı.

İNSANİ YARDIM YÜKLÜ 31 TIR GAZZE'NİN KUZEYİNE GÖNDERİLDİ

İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın beşinci gününde, yardım taşıyan 31 tır ile bir yakıt tankerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, bir yakıt tankeri ile içilebilir su, gıda ve diğer insani yardım malzemeleri yüklü 31 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmek üzere olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, gönderilen yakıt Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapan ve çalışmaları durma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7 Kızılay ambulansı için kullanılacak.