Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, jet-ski'yle Avrupa'ya ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdürdüğü Gazze'den kaçmak isteyen 31 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Dakha, Avrupa'ya ulaşmayı başardı. Bir yıldan uzun süren bu mücadele, büyük maddi kayıplar ve tehlikelerle doluydu.

YOLCULUĞUNA MISIR'DAN BAŞLADI

2024 Nisan ayında Refah Sınır Kapısı'ndan 5 bin dolar ödeyerek Mısır'a geçen Ebu Dakha, burada sığınma başvurusu yapmak üzere Çin'e gitme umuduyla yola çıktı. Ancak Çin'de planları tutmayınca, Malezya ve Endonezya rotalarını takip ederek yeniden Mısır'a dönmek zorunda kaldı.

LİBYA'DA TEHLİKELİ HAZIRLIKLAR

Ebu Dakha, bu kez çok daha riskli bir karar vererek Libya'ya gitti. Burada internet üzerinden ikinci el bir jet ski satın aldı ve yolculuğu için GPS cihazı, uydu telefonu ile can yelekleri gibi güvenlik ekipmanlarına ek olarak 1.500 dolar harcadı. Bu hazırlıklar, Akdeniz'i geçme çabalarının başlangıcı oldu.

JET SKİ İLE YOLA KOYULDULAR

Yanında 27 yaşındaki Diaa ve 23 yaşındaki Bassem adlı iki arkadaşıyla yaklaşık 12 saat süren deniz yolculuğuna çıkan Ebu Dakha, Tunus kıyılarında devriye botlarından kaçmayı başardı. Aynı zamanda yolda malzeme taşıyan bir başka botu da halatla çekerek yanlarında götürdüler.

CHATGPT İLE NE KADAR YAKITA İHTİYAÇLARI OLACAĞINI HESAPLADILAR

Chatgpt'yi kullanarak ne kadar yakıta ihtiyaçları olacağını hesaplasalar da grubun yakıtı, İtalya'nın Lampedusa Adası'na yaklaşık 20 kilometre kala bitti. Bunun üzerine yardım çağrısında bulunan 3 arkadaş, Romanya'ya ait bir devriye botu tarafından kurtarıldı.

AVRUPA'YI ŞAŞIRTTILAR

Avrupa Birliği Sınır Ajansı, 3 Filistinlinin yolculuğunu "olağan dışı bir olay" olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İtalya Sözcüsü Filippo Ungaro ise, "Bu şekilde gelmeleri görülmemiş olay" dedi.

OTOBÜSTEN KAÇIP ALMANYA'YA GİTTİLER

İtalya'ya varmalarının ardından feribotla Sicilya'ya geçen üçlü, ardından Cenova'ya ulaştı. Ancak buradaki yolculukları da sorunsuz olmadı; taşıyıcı otobüsten kaçarak birkaç saat boyunca çalılıkların arasında saklandılar. Daha sonra Cenova'dan Brüksel'e uçakla gittiler ve ardından Almanya'ya geçiş sağladılar.

YAŞADIKLARINI TEK TEK BELGELEDİ

Muhammed Ebu Dakha, tüm bu süreçte yaşadıklarını fotoğraf, video ve ses kayıtlarıyla belgeledi. Ancak Reuters'ın aktardığına göre, anlatılanların bazı bölümleri bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanamadı.