Gazze'de ölüme kalkan el! ABD'nin veto kararına tepki yağıyor

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti. 13 kabul oyuna karşı ABD'nin kalıcı üye olması taslağın reddedilmesine neden oldu. Birçok ülke bu duruma tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı 13'e karşı daimi üye olan ABD'nin hayır oyu ile reddedildi. Bu karar İsviçre, Slovenya ve Malta başta olmak üzere ülkelerin tepkisine neden oldu.

ABD'NİN OYU İLE ATEŞKES TASARISI REDDEDİLDİ

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kaldı, diğer 13 üye de "evet" oyu verdi. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılmıştı. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood