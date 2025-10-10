Filistinlilerin aylardır beklediği an! Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi'ne giriş yaptı

Gazze'de ateşkesin başlamasıyla birlikte yüz binlerce Filistinli, güneyden kuzeye dönmeye başladı. Bölgede hareketli anlar yaşanıyor.

İsrail ordusunun, Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerini kısmi olarak çekmesi ve ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentinde "enkaz haline gelen" evlerine dönüyor. Filistinliler dönüş yolunda Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid ve Selahaddin caddelerini kullanıyor.

GIDA YÜKLÜ TIRLAR BÖLGEYE GİRİŞ YAPTI

Dönüş yolculuğu sürerken, Filistinli tüccarlara ait gıda ve meyve yüklü tırlar da Netzarim Koridoru'nun güneyinde bulunan Salahaddin caddesi üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

ORDU SÖZCÜSÜ: BÖLGEDEKİ İSRAİL GÜÇLERİNE YAKLAŞMAYIN

Öte yandan; İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesle" ilgili Filistinlilere yönelik bazı kısıtlamaları paylaştı. "Anlaşma uyarınca İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgelerde konuşlanmış şekilde kalmaya devam edecek" ifadesini kullanan Adraee, bölgedeki İsrail güçlerine ikinci bir duyuruya kadar yaklaşılmaması uyarısında bulundu. İsrailli sözcü, aksi takdirde Filistinlilerin "tehlike" ile karşılaşılabileceğini vurguladı.

"BELİRLİ BÖLGELERDEN GEÇİŞE İZİN VERİLDİ"

"Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlere, Reşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden izin verildiğini" aktaran Adraee, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Şucaiyye bölgeleri ile askerlerin konuşlandığı bölgelere yaklaşmak son derece tehlikelidir" şeklinde tehditte bulundu. Adraee,"Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi Koridoru bölgesi ile Han Yunus'taki tüm askeri bölgelere yaklaşmanın çok tehlikeli" olduğunu kaydetti.

Balık tutma ve denize girme konusunda da uyarıda bulunan Adraee, "İsrail topraklarına ve tampon bölgelere yaklaşmanın son derece tehlikeli" olduğunu belirtti.