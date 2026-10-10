Alanya'da oto yıkamacıdaki tartışmada silahla vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında yaşanan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanda bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir iş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada silahla vurulmaları sonucu yaralanan Ahmet Çatar, A.T. ve H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Çatar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı