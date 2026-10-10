Konya Ereğli'de ahırda ineğin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Konya Ereğli'de ahırda ineğin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Cahı Mahallesi'nde bir kişi, ahırda ineğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde ineğin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Cahı Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Baştürk, ahırda ineğin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Baştürk, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baştürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA