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Asensio'dan sakatlık açıklaması

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Asensio'dan sakatlık açıklaması
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Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, maç maç ritim kazanarak daha iyi bir noktaya geleceğini düşündüğünü belirtti. Sakatlığını atlatan İspanyol yıldız, en iyi tempoya ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, ligde 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''ÖNÜMÜZDE ZORLU MAÇLAR VAR''

Attığı gol ve gelecek haftada oynanacak maçlar hakkında konuşan Asensio, "Evet sizin de söylediğiniz gibi, geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç için konuşursak, bu hafta iyi hazırlandık. Güçlü bir şekilde hazırlandık. Önemli ve zor bir maçtı. Golümden dolayı mutluyum, galibiyetten dolayı da mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var, galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

''DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM''

Asensio, "Yüzde 100 ile mi oynadı, tam olarak hazır olması için belirli bir süreye ihtiyacı var mı?" sorusuna cevap vererek, "Tabii ki maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Benim için zor bir dönemdi ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. En iyi tempoma ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim." sözlerini sarf etti. 

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