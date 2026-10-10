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Ederson kalesini yine gole kapattı

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Ederson kalesini yine gole kapattı
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Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli ara sonrası galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu maçta da gol yemeyerek son 3 lig maçında da kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig’de milli ara dönüşü zorlu Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ MORAL DEPOLADI

Milli maç arası sonrası lige galibiyetle dönen sarı-lacivertliler, deplasmanda sergilediği dominant futbolla göz doldurdu. Hücumda etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 3 golle skora uzanarak zirve takibini kararlılıkla sürdürdü.

EDERSON YİNE GOL YEMEDİ

Karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri de Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson oldu. Çaykur Rizespor karşısında 5 kurtaruş yaparak kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli eldiven, Süper Lig’de üst üste çıktığı son 3 maçta da kalesinde gol görmeyerek savunmadaki başarısını sürdürdü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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