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Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'nın kötü gidişatı sürüyor

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Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'nın kötü gidişatı sürüyor
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Premier Lig'de Brentford ile berabere kaldı ve 6'ncı maçının 5'inde puan kaybı yaşadı.

Premier Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, evinde Brentford ile karşılaştı. 

ASTON VILLA İSTEDİĞİ SKORU ALAMADI

Müsabakanın 10. dakikasında Yarmoliuk'un golüyle 1-0 geriye düşen Unai Emery'nin öğrencileri 2 dakika sonra Nicolas Jackson ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı bu skorla geçilen maçta John McGinn, 77'de Aston Villa'yı öne geçirirken, 79'da Ajer Brentfor adına beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. 

6 MAÇIN 5'İNDE PUAN KAYBI

Aston Villa bu sonuçla 6 puana yükselirken, 6 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı. Bordo-mavililer, iç sahada oynadığı 3 maçta ise sadece 1 puan alabildi. Aston Villa, 14 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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