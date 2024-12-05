Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik

Suriye'de Beşar Esad rejimi, 27 Kasım Cuma günü operasyon başlatan muhalifler karşısında bir varlık gösteremedi. Halep, İdlib ve Tel Rıfat sırasıyla muhaliflerin eline geçerken, silahlı muhalif gruplar son olarak Hama'ya girdi. Muhalifler böylece başkent Şam'dan önceki son kale olan Humus'a dayandı.

SURİYE SAVUNMA BAKANI: HAMA'DA YAŞANANLAR GEÇİCİ BİR TAKTİK TEDBİR

Suriye Savunma Bakanı'ndan son yaşananlarla ilgili açıklama geldi. Muhaliflerin Hama'da kazandığı zafere ilişkin konuşan Savunma Bakanı, yaşananların geçici bir tedbir olduğunu savundu. Suriyeli bakan şunları söyledi: "Bugün Hama'da yaşananlar taktiksel bir tedbirdi ve güçlerimiz hala şehrin etrafında. Bugün Hama'da yaşananlar geçici bir taktik tedbirdir ve güçlerimiz hala şehrin etrafında bulunmaktadır.

"SAHADA İYİ BİR DURUMDAYIZ"

Bu tekfirci örgütler, kendilerini askeri ve lojistik olarak destekleyen tanınmış bölgesel ve uluslararası ülkeler tarafından destekleniyor. Sahada iyi bir durumdayız ve silahlı kuvvetlerimiz hayatları kurtarmak için yeniden konuşlanmak için çalışıyor. Suriye'deki halkımıza sabırlı ve kararlı olmalarını tavsiye ediyoruz ve teröristlerin işgal ettiği bölgelerde güvenliği sağlamaktan çekinmeyeceğiz."

IRAK, SURİYE VE İRANLI BAKANLAR BAĞDAT'TA TOPLANACAK

Öte yandan Esad rejiminin içine krizden kurtulmak için çabaları devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelecek.

SURİYE ORDUSU: HAMA'NIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİK

AFP'nin son dakika haberine göre Suriye ordusu Hama'nın kontrolünü kaybettiklerini açıkladı. Hama, 2011'de patlak veren iç savaş boyunca rejimin elinde kalmıştı. Askeri Operasyonlar Dairesi Hama kentindeki Merkezi Cezaevinin kontrol altına alındığını duyurdu.

HAMA'NIN KRİTİK ÖNEMLERİ VAR

Hama'nın hem muhalifler hem de rejim için birçok önemi bulunuyor. Suriye'nin en büyük kentlerinin, nüfus yoğunluğunun, verimli arazilerin, denize ulaşımın ve başkent Şam'ın bulunduğu batı kesimlerinde yer alan Hama, bu hattın ortasında olması nedeniyle Suriye rejimi için hem kuzey-güney hem de ülkenin kalan kesimleriyle bağlantısını sağlayan merkezi bir konumda yer alıyor. Halep'ten gelip Hama'dan geçen M5 karayolu, Humus ve ardından Şam'a ulaşarak ülkenin en büyük illerini birbirine bağlıyor.

ŞAM'IN İDLİB VE HALEP'LE BAĞLANTISI KOPTU

Hama'nın rejim karşıtı grupların kontrolüne girmesiyle başkent Şam'ın İdlib ve Halep'le bağlantısı da koparken, başkentin aynı zamanda rejim karşıtı grupların ilerleme istikametinde yer alması rejim açısından daha büyük bir tehlike anlamına geliyor. İç savaş boyunca Hama'nın Suriye rejimi açısından bir diğer önemi, merkezi konumu nedeniyle askeri gücünün ağırlık noktasını burada kurmuş olmasıydı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.