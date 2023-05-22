Elon Musk'ın robotlarla öpüştüğü fotoğraf şaşırttı! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

Elon Musk'ın bir robotla öpüştüğü fotoğraflar kullanıcıları şaşırttı. David Marven adlı bir kullanıcı, Musk'ın yanında duran ve 'Catnilla' adını verdiği bu robotun, yapay zeka ile özellikle tasarlanmış ve Musk'ın hayal ettiği ideal kadının kişilik özelliklerine sahip olduğunu belirtti. Ancak bu görüntülerin aslında yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu sonradan açıkladı. Marven'in amacı, yapay zekanın tehlikelerini vurgulamak.

Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını sona erdirmeye çalışmaktan Kovid-19 komplolarını yaymaya kadar garip davranışlarıyla tanınıyor. Şimdi ise Musk'ın bir robotla öpüştüğü tuhaf bir fotoğraf, internette gündem oldu.

PAYLAŞIM MERAK UYANDIRDI

Elon Musk'ın birkaç kadın robotla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi ancak her şey göründüğü gibi değil. Bir inşaat şirketinin CEO'su David Marven, "Elon Musk gelecekteki eşini duyurdu, o kimdir?" diye merak uyandıran bu fotoğrafları paylaştı.

"ELON MUSK'IN HAYAL ETTİĞİ KADIN"

Marven, robotla ilgili şunları yazdı; "Bu, yapay zeka ile özellikle tasarlanmış ilk robot. Musk'ın hayal ettiği ideal kadının kişiliği ve özelliklerine sahip. Çünkü tabii ki, tüm gereken özelliklere sahip normal bir insan yok." dedi. 'Catnilla' adlı bu robot, güneş enerjisi ile çalışıyor, şarja ihtiyaç duymuyor ve 'kendisini mutlu ve üzgün hissettiren duyusal özelliklerle donatılmış. O, dengeli ve etkileşimli bir zihniyete sahip. Bu yüzden eğer bir krizdeyse veya yaşadığı duyguları veya herhangi bir psikolojik strese maruz kaldığında ihtiyaçlarını paylaşabilir."

YAPAY ZEKA İLE YAPILDI

Paylaşımların büyük yankı uyandırmasının ardından David Marven, daha sonra bu tuhaf görüntülerin aslında yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu açıkladı. Marven, gönderisinin amacının yapay zekanın tehlikelerini vurgulamak olduğunu söyledi. Marven, "Özellikle Tesla Şirketi'nin ilk tam entegre robotu "Optimus"u duyurmasının ardından" dedi.

KULLANICILAR FOTOĞRAFLARI SEVDİ

Twitter kullanıcıları bu fotoğraflara bayıldı. Bir kullanıcı, "Black Mirror'ın yeni fragmanı düştü." dedi. Bir başka kullanıcı da, "Bu gönderi, yapay zekanın tehlikelerinden birini açıklıyor" "Yapay zeka, insanları bu tür resimlerin gerçek olduğuna inandırmak için kullanılıyor." diye paylaşım yaptı.