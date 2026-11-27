Pirinç, makarna, şeker, yemeklik yağ ve fasulye, cihatçı propagandada görmeyi bekleyeceğiniz şeyler değil. Fakat El Kaide'nin Somali kolu Eş Şebab, Ağustos'ta sosyal medya hesapları ve bir radyo kanalında zor durumdaki yüzlerce aileye dağıttığı yardımlar arasında bu ürünlerin bulunduğunu duyuruyordu.Somali'nin güney ve orta kesimlerindeki kırsal bölgelerin büyük bölümünü kontrol eden örgüt, 2026 boyunca insani yardım çalışmalarını sergilemekte oldukça istekliydi.Eş-Şebab'ın videolarından birinde bir kadın, "Allah onları mükafatlandırsın" diyor.Yerel toplulukların desteğini kazanma ve kendisini sadece bir cihatçı örgüt olmaktan öte bir şey olarak gösterme uğraşlarının bir parçası bu yardımlar. El Kaide'nin ABD'deki 11 Eylül saldırılarının üzerinden çeyrek asır, IŞİD'in Irak ve Suriye'de sözde halifeliğini ilan etmesinin üzerinden ise 12 yıl geçtikten sonra, cihatçı hareket bugün çok farklı bir görünüm sergiliyor.Batı'ya saldırmak veya küresel bir İslam devleti için savaşmak yerine, özellikle El Kaide ile bağlantılı olanlar, daha çok kendi bölgelerinde iktidarı ele geçirmeye odaklanıyorlar. Bu süreçte de giderek daha fazla ödün vermeye eğilimli görünüyorlar.Bu nedenle, hareket içinde bir tartışma giderek büyüyor. Sertlik yanlıları uzlaşmayı reddederken pragmatistler yerel gruplarla ve eski düşmanlarla çalışmayı güç kazanmanın bir yolu olarak görüyor. Fakat pragmatistler gerçek bir değişimi mi gösteriyor yoksa aynı nihai hedeflere ulaşmak için sadece taktiksel bir değişikliği mi? Bu nihai hedef de hem ülke içinde hem de dış dünyayla ilişkilerinde şeriatın katı yorumunu uygulayan bir devlet kurmak mı?El Kaide ve IŞİD'in nihai hedefleri bir veya daha fazla ülkeyi ele geçirip, kendi katı İslam yorumlarına göre yönetmekti ama bunu başaramadılar. Her ikisi de büyük yenilgiler yaşadı, liderlerini kaybetti ve yıllarca uluslararası baskıyla karşı karşıya kaldı. Bir zamanlar Irak ve Suriye'nin geniş alanlarını kontrol eden IŞİD, 2019'da son kalesini kaybetti. Fakat cihatçılık ortadan kalkmadı.Afrika, cihatçılığın ana savaş alanı haline geldi. El Kaide'nin güçlü kolları JNIM (Sahel, Mali, Burkina Faso ve Nijer) ve Eş Şebab (Somali) uzun süredir mücadele ediyor. Acımasız rakibi IŞİD'in ise Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sahel, Mozambik ve Somali'de aktif kolları var.Önemli yenilgilerCihatçılar kabul etse de etmese de ilham aldıkları ve özendikleri başlıca isimlerden biri Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara. Eski IŞİD ve daha sonra El Kaide komutanı bir zamanlar ABD tarafından aranıyordu ama Aralık 2024'te iktidara geldi ve Batılı liderlerce memnuniyetle karşılandı. Bir zamanlar takma adı Ebu Muhammed el-Colani ile tanınan Şara, başlangıçta IŞİD'le, daha sonra da El Kaide ile bağlantılı cihatçı Nusra Cephesini ve daha sonra da Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütünü yönetti.Zamanla hem IŞİD hem de El Kaide ile bağlarını kopardı ve küresel cihat çağrılarından uzaklaştı.Bunun yerine Suriye'ye odaklandı ve kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde taban oluşturdu.Herkesi şaşırtan şey, İslamcı olmayan gruplarla çalışma ve yabancı güçlerle ilişki kurma konusundaki artan istekliliğiydi. HTŞ Şam'a doğru ilerlerken,uluslararası toplumu rahatlatmaya çalıştı ve hatta devrik lider Beşar Esad'ın müttefiki Rusya'yla bile temas kurup, İslamcı bir iktidarın gelmesiyle oluşan korkularını yatıştırmaya çalıştı.Rusya ve İran'ın zayıflaması gibi elverişli jeopolitik koşullarla birleşince, bu pragmatik yaklaşımı iktidara gelmesine yardımcı oldu.ABD Başkanı Donald Trump da dahil dünya liderleri tarafından kabul edilmesi daha da dikkat çekiciydi.Şara'nın Kasım 2025'te Beyaz Saray'ı ziyaretinde Trump, yeni Suriye liderine kendi adını taşıyan parfümünü sıktı, şakayla karışık kaç eşi olduğunu sordu ve "çok güçlü bir lider" diye övdü.Şara'nın "başarısı" bazı cihatçılara ilham verdi. Ancak bazıları Şara'nın yaptıklarını inandıkları her şeye ihanet olarak görüyor.IŞİD, Suriye'nin yeni İslamcı hükümetine karşı cihat ilan ederek Şara ve yetkililerini "sapkın" olarak nitelendirdi. Bu gerekçeyle hükümet güçlerine karşı saldırılar düzenlediler. Başka radikal din adamları da benzer tavır sergiledi, ama Şara'ya karşı açıkça cihat çağrısı yapmaktan kaçındılar.Aşırılıkçı cihatçılar ile daha pragmatik muadilleri arasındaki ayrılık, 2025'ten beri internet üzerinden sert bir tartışmayı körükledi. Rakip sesler birbirlerini ihanetle suçladılar ve hatta kendi pozisyonlarını savunmak için birbirine karşıt kitaplar yayınladılar.

Aşırılık yanlıları için, prensipleri ihlal etmek temel inançlarından vazgeçmek anlamına gelebilir. Katı İslam hukuku yorumlarını uygulamaktan vazgeçmeyi, "insan yapımı" yasaları veya anayasayı kabul etmeyi, seçimlere katılmayı, İslamcı olmayan örgütlerle çalışmayı veya "kafir" gördükleri hükümetlerle bağ kurmayı reddedebiliyorlar. Cihatçılar için bir diğer ilham kaynağı ise Taliban'ın 2021'de Afganistan'da iktidara dönüşüydü. Taliban, İslamcı bir hareketin Batı destekli güçlerle yıllarca süren savaşın ardından sonunda bir ülkenin kontrolünü ele geçirebileceğini gösterdi. Yerel gruplarla işbirliği yaptılar, ülke genelinde yavaş yavaş güç kazandılar uluslararası diplomasiyi kullandılar ve doğru zamanı bekleyerek başkent Kabil'i yıldırım hızıyla ele geçirdiler.Amaca ulaşmanın aracı mı?Özellikle dikkat edilmesi gereken iki grup var. El Kaide'nin Mali ve Somali'deki kolları.Nisan sonlarında, El Kaide'nin Sahel kolu JNIM, zaman zaman çatıştığı milliyetçi Tuareg ayrılıkçılarla güçlerini birleştirdi. Birlikte Mali'nin asker yöneticilerini tehdit eden büyük bir saldırı başlattılar. Böylece önemli bir pragmatizm sergilediler. Hatta iş Tuaregleri "kardeşler" olarak adlandırmaya kadar gitti.Ancak dikkat çeken sadece JNIM'in artan askeri gücü değil. Grubun kendini sunma biçimi de ilgi çekici.Eskiden propaganda çalışmalarında El Kaide liderleri, sloganları ve küresel cihat çağrıları ön plana çıkarılıyordu. Fakat 2024 sonlarından itibaren videolarında El Kaide'nin bilindik logosu yer almadı.JNIM, küresel Müslüman meselelerinden bahsetmek yerine, giderek yerel sorunlara odaklandı. Kendini yozlaşmış ve baskıcı yöneticilere karşı sıradan insanların savunucusu olarak göstermeye başladı.Mali'deki askeri yönetimi ve Rus müttefiklerini sivilleri öldürmek ve insanların yaşam koşullarını kötüleştirmekle suçladılar.Nisan ayında, "tüm samimi vatanseverlere" "yeni bir Mali" inşa etmeye yardımcı olmaları çağrısında bulundular. İslami hukukla birlikte güvenlik, adalet ve refah sözü verdiler.Hatta Mali hükümetini destekleyen Rus güçleriyle savaşıyor olmalarına rağmen Rusya ile "dengeli ilişkiler" kurabileceklerini bile söylediler. Kullandıkları ifadeler, Şam'a doğru ilerlerken HTŞ'nin Rusya'ya yönelik söylemlerini andırıyordu.Şara'nın Suriye'deki yaklaşımıyla paralellikler var. Yerel ittifaklar kurmak, potansiyel düşmanları güvence altına almak ve dış güçlere müdahale için bir neden vermekten kaçınmak.Afrika güvenlik uzmanı Aman Bezreh, iki örgüt arasında benzerlikler görüyor ama JNIM'in dönüşümünün zaman alabileceğini söylüyor."JNIM gerçekten de HTŞ'ye benzer pragmatizm belirtileri gösterdi" diyor. "Ancak, örgütün aynı anda yeni bölgelere yayılmaya ve çeşitli kaynaklardan eleman devşirmeye odaklanması nedeniyle yeniden markalaşma süreci daha yavaş ilerledi."Taliban ve ŞaraFrance 24'ten cihatçılık uzmanı gazeteci Wassim Nasr'a göre, hangi yolun izleneceğine dair tartışma JNIM'in lider kadrosu arasında da yaşanıyor.Ona göre bir grup, Taliban'ın asgari tavizlerle güç kullanarak iktidarı ele geçirme yaklaşımını destekliyor. Diğer grup ise, ki şu anda üstünlüğe sahip olan grup, Suriye'deki HTŞ'ye daha yakın bir yaklaşımı, yani uzlaşmalar yapmayı ve daha hızlı iktidara ulaşmak için daha geniş kapsamlı ittifaklar kurmayı savunuyor.Nasr, JNIM'in her iki modelden de unsurlar alabileceğine ama siyasi evrimi sonucunda El Kaide ile bir kopuşun kaçınılmaz olduğuna inanıyor.JNIM gibi, Somali'deki Eş-Şebab da eski düşmanlarıyla anlaşmalar yapmaya istekli görünüyor.BBC Monitoring'in Somali uzmanı Abdullahi Guji'ye göre, Eş-Şebab Ekim'de, örgüte karşı mücadelede ön saflarda yer alan güçlü Somali aşireti Ma'awisley ile ateşkes yaptı.Guji'nin söylediğine göre, aşiret o zamandan beri savaşçılarını ön cepheden çekti ve bu da hükümetin cihatçılara karşı yürüttüğü mücadeleye ciddi bir darbe vurdu.Guji, örgütün yakında iktidarı ele geçirebileceğine ve ülkenin daha geniş alanlarında alternatif bir hükümet kurma potansiyelini test etme şansına sahip olabileceğine inanıyor.Afrika Birliği güçleri, fon kesintileri ve Aralık ayında görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle Somali'den çekiliyor. Guji, Somali hükümetinin siyasi krizler ve isyanlarla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun Eş-Şebab'ın istismar edebileceği zaaflar yarattığını ekliyor. Bazı cihatçıların genişleme fırsatı görmelerinin bir başka nedeni daha var. Batı hükümetlerinin daha farklı işlerle uğraştığına inanıyorlar.Ukrayna'daki savaş, Ortadoğu'daki ABD-İran çatışması ve Çin ile Rusya ile artan rekabet nedeniyle, cihatçılarla mücadele artık 11 Eylül sonrasındaki kadar öncelikli değil.ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yeniden iktidara gelmesi, ardından Suriye'de Şara'nın yükselişi bu inancı pekiştirdi.

Güvenlik üzerine odaklanan ve kar amacı gütmeyen araştırma grubu Soufan Merkezi'nin Genel Müdürü Colin Clarke, bazı cihatçı örgütlerin ABD ile çatışmadan kaçınmanın Batı'nın askeri müdahalesinden kurtulmalarını sağlayabileceğini öğrendiklerini söylüyor. Bunun da ileride "bir başka gün savaşmak adına hayatta kalmalarına" yardımcı olabileceğini gördüklerini vurguluyor.Bu vaziyet, Batı'nın "terörizm" tanımını bıraktığı anlamına gelmiyor. Fakat cihatçılar, Batı'nın dikkatinin dağıldığını veya müdahale etme isteğinin azaldığını düşünürlerse, iktidarı ele geçirme konusunda da cesaretlenebilirler.Tarihten dersler Uzlaşmaz rakibi IŞİD'in aksine, El Kaide uzun zamandır hedeflerine ulaşmada bir miktar esneklik gösterdi. Ancak tarih bir uyarı yapıyor. 2011 Arap ayaklanmalarının ardından, El Kaide'nin büyük ölçüde devre dışı bırakılmasıyla birlikte, Yemen, Libya ve Tunus'taki bağlantılı cihatçı örgütler, yerel destek kazanmak için Ensar el-Şeria adını kullanmaya başladılar. El Kaide ismini öne çıkarmadılar. 2012'de Mali'de El Kaide liderleri, ayrılıkçı Tuareglerle birlikte kuzeyi ele geçiren cihatçılara, katı İslami kuralları dayatmakta acele etmemelerini öğütledi. Yerel müttefiklerle işbirliği yapmalarını, toplulukları yabancılaştırmaktan kaçınmalarını ve El Kaide bağlantılarını arka plana almalarını istediler. Verilen mesaj, isteklerinden vazgeçmemeleri değildi. Doğru zaman gelene kadar stratejik sabır göstermekti. Aynı düşünce bugün de geçerli olabilir. Peki bu örgütler gerçekten hedeflerini mi değiştiriyorlar, yoksa sadece taktiklerini mi? Uzlaşmayı savunanlar bile, İslam hukukunun katı yorumuna göre yönetilen bir devlet kurma hayallerinden vazgeçmiş değil.Clarke, bu daha pragmatik yaklaşımın, cihatçı örgütlerin uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmeden güç kazanmaları adına bir yol olup olamayacağını sorguluyor."En büyük soru şu: İktidarda olmak bu grupları gerçekten yumuşatıyor mu, yoksa sadece hayatta kalmak ve konumlarını güçlendirmek için taktiklerini mi değiştiriyorlar?" diyor.Fakat herkes taktik değiştirmiyor.IŞİD küresel emellerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor ve uzlaşmayı reddediyor. El-Kaide'nin Yemen kolu AQAP, ABD ve İsrail'e saldırı çağrılarını sürdürüyor ve Batılı ve Yahudi hedeflere karşı saldırılar düzenlenmesini teşvik ediyor.JNIM ve Eş-Şebab gibi örgütlerin Taliban veya Suriye örneklerini takip edip etmeyecekleri ve uzlaşmaya istekli olup olmadıkları konusunda henüz bir şey söylemek için çok erken.Bazı cihatçı örgütler, yönetimde zorluklarla karşılaştıkça yerel siyasete daha fazla odaklanabilir. Diğerleri ise geniş kapsamlı emellerini, bunları gerçekleştirebilecek kadar güçlenene dek gizli tutabilirler.Küresel cihat hayali başarısız olmuş olabilir ama cihatçılık henüz sona ermedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)