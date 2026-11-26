Gaziantep'te Çağlar Gönülalan'ın (16) okul arkadaşı Halil A. (18) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Çağlar Gönülalan'ın bıçaklandığı ana ilişkin cep telefonu görüntüleri de dava dosyasına girdi.

16 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, 26 Haziran'da Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. tarafından göğsünden bıçaklanan 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gönülalan, ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çağlar Gönülalan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BIÇAĞI PASTA KESMEK İÇİN ALMIŞTIM

Gaziantep 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Halil A., Çağlar Gönülalan'ın ailesi, tanıklar, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Halil A., olaydan birkaç ay önce Çağlar Gönülalan'ın da aralarında bulunduğu grupla kendi arkadaş grubu arasında yaşanan olay nedeniyle husumet oluştuğunu söyledi. Grupla barışmak istediğini öne süren sanık, olay günü arkadaşının doğum gününü kutlamak için pasta aldıklarını, yanında bulunan bıçağı da pastayı kesmek amacıyla taşıdığını söyledi. Karne dağıtımının ardından arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması için parka gittiklerini anlatan sanık, burada yaklaşık 8 kişilik grubun kendilerine saldırdığını, tekme- tokatlar dövüldüğünü öne sürdü. Duruşmada söz alan Çağlar Gönülalan'ın yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, olay günü parkta bulunan diğer tanıkların dinlenmesine, okulda kamera kaydı bulunması halinde görüntülerin dosyaya getirtilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 25 Ocak 2027 tarihine erteledi. Öte yandan, Çağlar Gönülalan'ın bıçaklandığı ana ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

"SUÇ İŞTİRAKÇİSİNİN DE YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

Duruşmanın ardından Gönülalan ailesinin Avukatı Mahmut Aydın açıklamada bulunarak adalet arayışlarının devam edeceğini söyledi. Aydın, "Bugün sadece duruşmaya taraf olmaya gelmedik. Biz haksız bir şekilde tasarlanarak cinayet silahının olay sırasında hazır tutularak ve birden fazla kişi tarafından sanık Halil A. ve bir diğer iştikakçısı olan şahsın cezalandırılma noktasında adaletin tecelli etmesi noktasında hazır bulunuyoruz. Halihazırda iddianame çocuğun kasten öldürmeye dönük cezalandırılması talep edilmiş ve sadece Halil A.'nın cezalandırılması talep edilmiş. Dosyadaki delillere baktığımızda hem tanık beyanları hem adli raporlar ve kamera görüntülerine baktığımızda olayın sadece Halil A.'nın fiilleriyle değil yanında kendisine iştirak eden cinayet silahını üç gün boyunca evinde saklayıp akabinde olay öncesinde sanık Halil A'ya veren ve yine olay esnasında seni öldüreceğim seni bıçaklayacağım tehditlerinde bulunurken hiçbir müdahalede bulunmayıp maktulün ve maktulün bir arkadaşının söz konusu bıçağa müdahale anını ne yazık ki bertaraf eden ve bu yolda da sanık Halil 'A.'nın müvekkilin göğüs kafesine üç adet öldürücü darbe vurmasına sebebiyet vermiş olan bir de Özkan Burak Ç. var. Ne yazık ki iddianame sadece Halil A. yönünden düzenlendi. Diğer şahıs yönünden düzenlenmedi ve mahkemeden talebimiz bu olacak. Özkan Burak Ç.'nin de aynı suçtan yargılanmasını en kötü ihtimalle bile yardım eden sıfatıyla yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"OĞLUMUN HAYALLERİ YARIM KALDI"

Baba İlyas Gönülalan ise "Benim çocuğum profesyonel futbol oynuyordu. Çocuğum çok efendi, yakışıklı ve enerji saçan bir çocuktu. Hayalleri hedefleri vardı. Geçen yıl 17 golü vardı ve gol kralıydı. Bütün hayalleri yarım kaldı. Gencecik fidanımız öldü ve biz bunu hak etmedik. Çocuğum masumdu. Bir katil tarafından bertaraf edildi ve mezara konuldu. Ben adalete Türkiye Cumhuriyeti'ne, devlete, hakimlere savcılara güveniyorum. Adalet yerini bulacak. 15 yaşına kadar didindim çalıştım mücadele ettim. Oğlum için hayallerim vardı. Oğlumun hayali de Türk Bayrağı'nı dünyada dalgalandırmaktı. Halil A'nın yanındaki şahıs Özkan Burak Ç. bir gün öncesinde bıçağı getir diyor. Bu adam bıçağı getirip Halil A'ya veriyor. Halil A, bıçağı çekiyor gel seni öldüreceğim diye. Önünü keserek Çağlar'a hakaretler küfürler ediyor. Oğlum bıçağı koy cebine adam gibi konuş diyor. Halil A. ise korktun mu diye çocuğumu üzerine çekiyor. Oğlumun arkadaşları engellemeye çalışıyor Özkan Burak Ç. ise oğlumun arkadaşını engelliyor. Sonra ise oğlumun sağ omzuna vurup savunmasız bırakıyor. Halil A. ise oğluma üç ölümcül bıçak darbesi ile oğlumu katlediyorlar. Daha oğlumu öldürdükten sonra da başında oturup bir de keyif sigarası içiyor. Polis sirenini duyunca kaçıp gidiyorlar" dedi.

"BAŞKA ANNE BABALARIN CİĞERLERİ YANMASIN"

Anne Hatice Gönülalan ise başka anne babaların ciğerlerinin yanmaması için adaletin yerini bulması gerektiğini söyleyerek, "Ben adalet istiyorum ciğerim yandı. Başka annelerin ciğeri yanmasın yeter artık. Artık sonuna kadar içeride çürüsünler. Gül gibi evladımı toprağın altına koydu. Her gün bir çocuk ölüyor artık yeter. 15 yaşındaki bir çocuğa gol attı diye bunu yapamazsın. Adalete güveniyorum o içeriden çıkmasın. Başka çocuklar ölmesin anne babaları yanmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı