Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler, 267'nci Papa'nın kim olacağına çevrildi.

Yeni papalık seçiminin yani Roma'da bulunan kardinalle, Konklav'ın 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde başlamasını kararlaştırmıştı. Bu kapsamda Vatikan itfaiyecileri yaklaşan Konklav için Sistine Şapeli'nin tepesine baca kurdu.

DÜNYANIN GÖZÜ BU BACADAN ÇIKACAK DUMANDA

Yeni papa seçilene kadar sürecek olan bu toplantılar sırasında çeşitli oylama turları gerçekleştirilecek. Oylamaların sonucuna göre Sistine Şapeli'nin çatısına yerleştirilen bacadan siyah ya da beyaz duman yükselecek. Siyah duman, henüz uzlaşma sağlanamadığını; beyaz duman ise yeni papanın seçildiğini simgeleyecek.

İŞTE EN GÜÇLÜ PAPA ADAYLARI

İşte Papa Francesco'nun potansiyel halefi olarak anılan isimlerden bazıları:

Pietro Parolin

Uyruk: İtalyan

Yaş: 70

Luis Antonio Gokim Tagle

Uyruk: Filipinler

Yaş: 67

Fridolin Ambongo Besungu

Uyruk: Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Yaş: 65

Peter Kodwo Appiah Turkson

Uyruk: Ganalı

Age: 76

PAPA SEÇİMİNDE (KONKLAV) SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Papalık makamının boş olduğu anlamına gelen sede vacante döneminde Vatikan'ın idari işlerini Camerlengo (baş mabeyinci) Kardinal ABD'li Kevin Farrell yürütecek.

İstisnai bir durum olmaması halinde, sede vacante dönemine girilmesinden sonraki 15-20 gün içinde, ritüelleri, gizemli atmosferi ve entrikalarıyla romanlara, filmlere ilham veren papa seçimi (konklav) başlayacak. Konklav terimi, Latince'de anahtarla kilitlenmiş anlamına gelen cum ve clave sözcüklerinden geliyor. Papa seçimi gerçekten de Vatikan'daki Sistine Şapeli'ne seçici kardinallerin anahtarla kilitlenmesiyle yapılıyor.

SEÇİCİ KARDİNALLERİN DIŞ DÜNYAYLA İLETİŞİMLERİ KESİLECEK

Konklav döneminde Casa Santa Marta'da olağanüstü güvenlik önlemleri ve dış dünyayla iletişimin önlenmesi amaçlı tedbirler alınacak. Seçici kardinallerin seçim süresince etki altına girmesini önlemek amacıyla dış dünyayla iletişimleri kesilecek.

TARİHTEKİ EN UZUN PAPA SEÇİMİ 1006 GÜN SÜRDÜ

Seçici kardinaller dualar, ilahiler eşliğinde Sistine Şapeli'ne girdikten sonra ayin yöneticisi Latince "extra omnes" (herkes dışarı) anonsu yapacak. Bu andan itibaren kardinaller Sistine Şapeli'ne kilitlenerek oy vermeye başlayacak. Son yüz yılda en kısa konklav iki günde üç oylamayla biten 1939 seçimiydi. En uzunu ise dört günde 11 oylama yapılan 1958 yılındaydı. Tarihin en uzun papa seçimi ise 1006 gün süren ve 1271 yılında sonuçlanan seçimdi.

ÜÇTE İKİ OY ARANIYOR

Konklav'da 80 yaş altındaki kardinaller oy kullanacak. Halen oy kullanma hakkına sahip kardinal sayısı 136 ile rekor seviyede yüksek. Papa seçimi için seçici kardinallerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Ancak ilk 34 oylama sonrası hala bir papa seçilememişse son turda en fazla oyu alan iki aday arasında oylama yapılıyor.

BEKAR ERKEK VE KATOLİK OLMAK DIŞINDA ŞART YOK

Papalık seçiminde resmi olarak adaylar bulunmuyor. Teknik olarak papa seçilmek için bekar erkek ve Katolik olmak dışında bir şart bulunmasa da papalar geleneksel olarak seçime katılan kardinaller arasından seçiliyor. Bu geleneğin dışındaki bir örnek, 13. yüzyılda yaklaşık iki yıl boyunca bir papa seçilememesi üzerine kardinallerin, rahip seviyesindeki keşiş Pietro da Morrone'yi papa ilan etmesiydi. 5. Celestino adını alan bu papayı istisnai kılan bir diğer özelliği de birkaç ay sonra istifa etmesiydi.

SİYAH DUMAN-BEYAZ DUMAN RİTÜELİ

2013'teki son konklav, 12 Mart'ta 17.33'te "extra omnes" anonsuyla başlamış, ilk siyah duman aynı gün 19.41'de görülmüştü. 13 Mart'ta saat 19.06'da ise beyaz duman çıkmasıyla yeni papa seçildiğinin haberi verilmişti. Siyah duman-beyaz duman ritüeli, seçim sonucunu Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda ya da ekranları başında bekleyenlere yeni papanın seçilip seçilmediğini gösteren ilk işaret. Sistine Şapeli'nin çatısındaki bacadan siyah duman çıkması gerekli çoğunluğun sağlanamadığı, beyaz duman ise yeni papanın seçildiği anlamına geliyor.

Bacadan beyaz duman çıkması, seçici kardinallerin bir aday üzerinde gerekli oy çoğunluğuna ulaştığı ve bu adayın da papalık görevini kabul ettiği anlamına geliyor. Yeni papaya hemen ardından, bu görevde kullanmak istediği isim soruluyor.

YENİ PAPA BAĞLILIK YEMİNİ VE DUANIN ARDINDAN HALKA TAKDİM EDİLECEK

Ardından yeni papa, 3 farklı ölçüde beyaz papa kıyafetlerinin bulunduğu odaya götürülüp giydiriliyor. Bu odaya, papalık kıyafetleriyle özdeşleşen makamın ağırlığının yarattığı duygusal yükten dolayı "ağlama odası" da deniliyor. Yeni Papa kardinallerin bağlılık yemini ve duanın ardından San Pietro Bazilikası'nın merkez locasının balkonundan halka takdim ediliyor. "Habemus Papam" (bir papamız var) anonsuyla yeni papanın kimliği duyuruluyor. Ve 1.3 milyar Katolik'e ruhani liderlik edecek yeni papa balkondan ilk "Urbi et orbi" (şehre ve dünyaya) konuşmasıyla sesleniyor.