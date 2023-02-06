Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Rusya, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Yunanistan, Pakistan, Özbekistan ve Kazakistan liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Türkiye'yi sarsan depremden 9 saat sonra aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541'e yükseldiğini belirtti. 9733 kişi yaralandı. 3 bin 471 bina yıkıldı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONLARI

Rusya, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yunanistan, Pakistan, Özbekistan ve Kazakistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.