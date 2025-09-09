Dikkat çeken iddia: İki Arap ülkesi İsrail'in saldırısına destek verdi

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze'de ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef alan bir suikast saldırısı düzenledi.

KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA ART ARDA PATLAMALAR

Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları 10'a kadar patlama sesi duyduklarını ve yoğun duman gördüklerini aktardı. Hamas'a yakın kaynaklar, grubun müzakere merkezinin hedef alındığını söylerken, İsrail basını patlamaların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu ifade etti.

İSRAİL ÜSTLENDİ

İsrail Ordu Radyosu, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi.

"SALDIRIYA 10 SAVAŞ UÇAĞI KATILDI"

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde; saldırıda toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. İsrail basını ise saldırıda Hamas siyasi lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığını iddia etti. Saldırıya 10 savaş uçağının katıldığı, 1800 metreden füze fırlatıldığı belirtildi.

HAMAS HEYETİ SALDIRIDAN SAĞ KURTULDU

Adı açıklanmayan kaynaklar, ateşkes müzakereleri için Doha'da bulunan Hamas heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Heyette, Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya, Hamas'ın Batı Şeria Lideri Zaher Jabarin, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish ve Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in yer aldığı tahmin edilirken, Hamas'tan saldırı sonrasında henüz bir açıklama yapılmadı. Katar basını ise saldırıda el-Hayya'nın ofis müdürü ve oğlunun saldırıda kaybettiğini iddia etti.

"TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ"

Ayrıca İsrail basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini yazdı.

KATAR ARABULUCLUK FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

Katar hükümeti, saldırının ardından Tel Aviv ile Hamas arasındaki arabuluculuk çalışmalarını askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari ise saldırının uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlali olduğunu ve şiddetle kınadıklarını duyurdu.

ARAP ÜLKELERİNDEN İSRAİL'E KINAMA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve Lübnan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı kınadı.

İSRAİL UÇAKLARI HANGİ ROTAYI İZLEDİ?

Öte yandan, Hamas yetkililerine düzenlenen suikast saldırısını gerçekleştiren İsrail savaş uçaklarının hangi rotayı izleyerek Katar hava sahasına ulaşmayı başardığı konusunda da dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar arasından öne çıkan ihtimal ise saldırıyı kınayan ülkeler arasında yer alan Ürdün-Suudi Arabistan rotası oldu. İki arap ülkesinin İsrail'in saldırısından haberdar olduğu ve hava sahalarının kullanılmasına izin vererek Doha'nın bombalanmasına destek verdiği öne sürüldü.