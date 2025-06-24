Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 2019'dan bu yana ilk kez yüz yüze geldi. İki lider, zirvedeki aile fotoğrafı çekiminde yan yana yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞİ EMİNE ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi

LİDERLER VE EŞLERİNDEN AİLE FOTOĞRAFI

Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi

ERDOĞAN İLE TRUMP YAN YANA

Öte yandan fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yan yana geldi. İki liderin fotoğraf çekimine geçilmeden önce tokalaştıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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