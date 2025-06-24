Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞİ EMİNE ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

LİDERLER VE EŞLERİNDEN AİLE FOTOĞRAFI

Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

ERDOĞAN İLE TRUMP YAN YANA

Öte yandan fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yan yana geldi. İki liderin fotoğraf çekimine geçilmeden önce tokalaştıkları görüldü.