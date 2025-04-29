Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da Başbakan Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de İtalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.

ERDOĞAN İLE MELONİ BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı. Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni Villa Pamphili Konutu'nda baş başa görüşmeye geçti. Zirve öncesi gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

TÜRKİYE-İTALYA ZİRVESİ BAŞLADI

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında başladı. Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan, Faruk Acar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Hükümetlerarası zirvenin ardından Türkiye ile İtalya hükümetleri arasında imzalanan anlaşmaların teatisi ve Erdoğan ve Meloni tarafından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin, buradaki temaslarının ardından Vatikan'a gitmesi, buradan Quirinal Sarayı'na geçerek İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelmesi ardından da İtalya-Türkiye İş Forumu'nun gerçekleşeceği Parco dei Principi Oteli'ne hareket etmesi bekleniyor.