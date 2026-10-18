Bucak'ta 6. kattaki terastan düşen 19 yaşındaki Muhammet Çağrı hayatını kaybetti! 5 arkadaşı gözaltında

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Burdur'un Bucak ilçesinde 6'ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sırasında yanında bulunan 5 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

GECE SAATLERİNDE TERASTAN DÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Çağrı Çiçen (19) henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düştü. Olayda Çiçen ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çiçen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

5 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında Çiçen'in yanında bulunan 5 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı