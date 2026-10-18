Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bucak'ta 6. kattaki terastan düşen 19 yaşındaki Muhammet Çağrı hayatını kaybetti! 5 arkadaşı gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bucak'ta 6. kattaki terastan düşen 19 yaşındaki Muhammet Çağrı hayatını kaybetti! 5 arkadaşı gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düşen 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay sırasında gencin yanında bulunan 5 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde 6'ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sırasında yanında bulunan 5 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

GECE SAATLERİNDE TERASTAN DÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Çağrı Çiçen (19) henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düştü. Olayda Çiçen ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çiçen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

5 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında Çiçen'in yanında bulunan 5 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
IMDb'deki 200 filmde İngilizce yapımların başrollerinin yüzde 51,9'u mavi gözlü çıktı

200 filmin başrol oyuncularını incelediler! Ortak bir özellikleri var
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Fransa'da olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı

Olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı
Nebahat Çehre güzellik sırrını açıkladı: Günde 15 dakika uyurum, stresten uzak dururum

82 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyor: Günde 15...
Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk resim ve baskı sanatının öncü ismiydi! Hayatını kaybetti
Ekranlara veda etmişti! Ellen DeGeneres’ten geri dönüş sinyali

Dört yıl önce veda etmişti! Ünlü sunucudan ekranlara dönüş sinyali
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! Ölüm emri telefonla gelmeye başladı
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar