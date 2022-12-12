Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vururuz' sözleri sonrası Yunan basını ülkedeki paniği manşete taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle bir araya geldiği etkinlikte Yunanistan'a yönelik de sert ifadeler kullandı. Erdoğan, füze çalışmalarına işaret ederek, "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, ' Atina'yı vurur' diyor. vuracak tabi, sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak." dedi. Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde, Atina'nın tehdit edildiği kaydedildi.

"FÜZELER ATİNA'YI VURACAK"

Ta Nea gazetesi, gelişmeyi, "Erdoğan: Füzelerimiz Atina'yı vuracak" başlığıyla aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Türkiye'nin füzelerinden korktuğunu vurguladığı belirtildi.

"ATİNA'YI FÜZE İLE TEHDİT ETTİ"

ERT televizyonu, "Erdoğan, Atina'yı füze saldırısıyla tehdit etti" diye yazdı. Konuya ilişkin haberde, "Erdoğan, 'Adaları silahlandırmak için Amerika'dan (silah) almaya kalkarsanız Türkiye buna seyirci kalmaz.' diye konuştu." denildi.

RİZE'DEKİ TEST ATIŞI HATIRLATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunularak, "Yunanistan Ege adalarını silahlandırmaya devam ederse Ankara boş durmayacak. Artık roketlerimizi yapmaya başladık. Doğal olarak bu üretim Yunanlıları korkutuyor. 'Tayfun' deyince Yunanlılar Atina'yı vuracağından korkuyor. Tabii ki vuracak." ifadeleri aktarıldı. Aynı haberde, söz konusu füzenin ekim ayında Rize'den fırlatıldığına dair test atışı hatırlatıldı.

KATHİMERİNİ: YUNANLILAR SAKİNLEŞMEZSE ATİNA'YI VURACAK

"Erdoğan: Yunanlılar sakinleşmezse Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak" başlığını kullanan Kathimerini, Türkiye'nin balistik füze denemesinin Atina'yı endişelendirdiğine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini aktardı.

Ayrıca Erdoğan'ın, "Yunanistan'ın son dönemdeki tutumunu kabul edemeyiz. Bu saldırgan ve düşmanca tavır içinde pasif ve sessiz kalamayız." ifadelerine yer verildi.

"TÜRK FÜZESİ TAYFUN ATİNA'YI VURACAK"

Ethnos, verilen mesajı, "Erdoğan'dan yeni meydan okuma: Siz sakin kalmazsanız Türk füzesi Tayfun Atina'yı vuracak" şeklinde gördü. Türkiye'nin İHA, SİHA ve Akıncı ile savunma sanayiinde devrim yaptığına dair açıklamaya işaret edildi.