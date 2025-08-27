Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Terör örgütü YPG, Suriye Ordusu'nun olası askeri operasyonuna karşı yeni hazırlıklara başladı. 10 Mart Mutabakatı'na uymayan örgüt, Rakka ve Tabka başta olmak üzere Fırat'ın doğusundaki birçok bölgede tünel kazılarını hızlandırdı.

Son iki ayda artan çalışmalar kapsamında, özellikle şehir içindeki park ve bahçelerde yoğun tünel girişleri tespit edildi. Açık kaynaklara ve uydu görüntülerine göre, örgüt mensupları yalnızca Rakka'da 14 yeni tünel girişi kazdı. Bunların 8'inin stadyum çevresi ile park ve bahçelerde bulunduğu bildirildi.

ABD ARAÇLARIYLA KAZI ÇALIŞMASI

YPG'nin ABD tarafından sağlanan araçları kullanarak temas hatlarına sevkiyat yaptığı, stratejik bölgelerde tahkimat ve mevzi hazırlıklarını artırdığı kaydedildi. Yerel kaynaklar, Suriye Ordusu'nun YPG bölgelerine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu öne sürüyor.

HASTANENİN ALTINA TÜNEL

Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre; örgütün Rakka'daki bir hastanenin altına da tünel kazdığı belirlendi. Bölge halkının çektiği fotoğraflarda, hastane çevresine kazılan girişler net şekilde görüldü. Tünelin hastane içinden de erişime açık olabileceği ifade ediliyor.

BRANDALARLA GİZLİYORLAR

Örgüt mensuplarının, tünel kazılarını brandalar ve çadırlarla gizlemeye çalıştıkları da görüntülere yansıdı. Saha kaynakları, kazılan tünel ağlarının uzunluğunun onlarca kilometreye ulaştığını değerlendiriyor.

ERDOĞAN'IN MESAJI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar ise kaybedecektir. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" ifadelerine yer vermişti.

İşte o görüntüler;