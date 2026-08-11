Haberler

"Çöp atma" tartışması kanlı bitti: Kadının burnunu kırıp kardeşini bıçakladılar

'Çöp atma' tartışması kanlı bitti: Kadının burnunu kırıp kardeşini bıçakladılar Haber Videosunu İzle
'Çöp atma' tartışması kanlı bitti: Kadının burnunu kırıp kardeşini bıçakladılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de çöp atma tartışması kanlı bitti. Meltem G. ile tartışan 14 yaşındaki B.Ç. kadının burnunu kırarken, B.Ç.'nin yakını Ali B. de Meltem G.'nin kardeşi Özgür G.'yi göğsünden bıçakladı. 11 suç kaydı bulunan Ali B. tutuklanırken, Özgür G.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

  • Kağıthane'de çöp atma tartışmasında 14 yaşındaki B.Ç., 49 yaşındaki Meltem G.'yi darbederek burnunu kırdı.
  • B.Ç.'nin yakını Ali B., Meltem G.'nin kardeşi Özgür G.'yi göğsünden bıçakladı; Özgür G.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
  • Ali B., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı; 11 suç kaydı bulunurken, B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane'de çöp atmaya çıkan 49 yaşındaki Meltem G., 'buraya çöp atamazsın' diyen 14 yaşındaki B.Ç. ile tartıştı. Tartışma sonrası B.Ç., kadını darbedip burnunu kırdı. B.'Ç'nin gözaltına alınmasının ardından, yakını olan 47 yaşındaki Ali B., aynı sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşi Özgür G.'yi bıçakladı. Bıçaklanan Özgür B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇÖP ATMAYA ÇIKAN KADINA DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, 8 Ağustos Pazar günü saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp atmak için dışarı çıkan Meltem G. ile kendisine 'Buraya çöp atamazsın' diyen B.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç., Meltem G.'yi darbetti. Aldığı darbeler sonucu kadının burnu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Meltem G., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülürken B.Ç. ise gözaltına alındı.

KÜÇÜK EŞKIYA BURUN KIRDI, BÜYÜK EŞKIYA BIÇAKLADI 

B.Ç.'nin yakını Ali B.'de daha sonra sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşi Özgür G. ile tartıştı. Taraflar arasında çıkan kavgada Ali B., Özgür G.'yi göğsünden bıçakladı. Kavga sırasında Ali B. de elinden yaralandı. Özgür G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunur şekilde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

SUÇ DOSYASI KABARIK

Elinden yaralanan Ali B. de tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayda kullanılan bıçağa el koydu. Yapılan kontrollerde Ali B.'nin 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'otomobil hırsızlığı' suçlarından toplam 11 kaydının bulunduğu belirlendi. Özgür G.'nin ise 'kasten yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından toplam 4 kaydının olduğu tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Ali B.'nin emniyette ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAsil Türk:

Burun kırmanın cezası yok yani ? iyi bunu öğrendiğimiz iyi oldu.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

suc makinesi neden dışarda peki hele onu içeri alın bir kokunu kesin bakin napcak daha

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
'Balkondan düştü' denmişti! Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama var

Kazanın perde arkası! İşte Deniz Seki'nin sağlık durumu
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak

Önce tur, sonra yıldız isim! Fenerbahçe'de büyük gün
Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: 'Düşmanlarım var' dedi, direğe çıktı

Şehrin trafiğini kilitledi, çevrede izleyenler bir de alkışladı
Trump: Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi, kontrol bizde

Trump: Hürmüz Boğazı yüzde 100 donanmamızın kontrolü altında
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!