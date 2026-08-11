'Çöp atma' tartışması kanlı bitti: Kadının burnunu kırıp kardeşini bıçakladılar

Kağıthane'de çöp atmaya çıkan 49 yaşındaki Meltem G., 'buraya çöp atamazsın' diyen 14 yaşındaki B.Ç. ile tartıştı. Tartışma sonrası B.Ç., kadını darbedip burnunu kırdı. B.'Ç'nin gözaltına alınmasının ardından, yakını olan 47 yaşındaki Ali B., aynı sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşi Özgür G.'yi bıçakladı. Bıçaklanan Özgür B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇÖP ATMAYA ÇIKAN KADINA DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, 8 Ağustos Pazar günü saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp atmak için dışarı çıkan Meltem G. ile kendisine 'Buraya çöp atamazsın' diyen B.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç., Meltem G.'yi darbetti. Aldığı darbeler sonucu kadının burnu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Meltem G., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülürken B.Ç. ise gözaltına alındı.

KÜÇÜK EŞKIYA BURUN KIRDI, BÜYÜK EŞKIYA BIÇAKLADI

B.Ç.'nin yakını Ali B.'de daha sonra sokağa gelerek Meltem G.'nin kardeşi Özgür G. ile tartıştı. Taraflar arasında çıkan kavgada Ali B., Özgür G.'yi göğsünden bıçakladı. Kavga sırasında Ali B. de elinden yaralandı. Özgür G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunur şekilde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Elinden yaralanan Ali B. de tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayda kullanılan bıçağa el koydu. Yapılan kontrollerde Ali B.'nin 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'otomobil hırsızlığı' suçlarından toplam 11 kaydının bulunduğu belirlendi. Özgür G.'nin ise 'kasten yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından toplam 4 kaydının olduğu tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Ali B.'nin emniyette ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı