Malatya'da Belediye İşçisi İş Makinesinin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesinin altında kalan belediye işçisi Ahmet Baştürk (50), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışması sırasında belediye işçisi Ahmet Baştürk, iş makinesinin altında kaldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Baştürk ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Baştürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Baştürk'ün hayatını kaybettiğini öğrenen çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Bazı işçiler gözyaşlarına hakim olamazken, iş makinesi operatörünün de yaşadığı şokun etkisinden uzun süre kurtulamadığı görüldü. Operatörü, mahalleli ve çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanı güvenlik çemberine alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma yaptı. Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ahmet Baştürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İş makinesi sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı